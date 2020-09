Gomorra 5, l’annuncio degli attori: adesso è davvero ufficiale

View this post on Instagram

#Gomorra5 🇮🇹 Oggi l'annuncio ufficiale… siamo all'ultima stagione, l'ultimo pezzo di racconto, l'ultimo tratto di strada. Io e te sempre uno di fianco all'altro @damoremarco bellezza e malinconia infinita anche in questa fine !!! Nelle stories la news completa !!! 🇬🇧 Today the official announcement … we are in the last season, the last piece of the story, the last stretch of road. You and I always side by side @damoremarco infinite beauty and melancholy but a lot, even at the end !!! #Gomorrah #GennySavastano #cirodimarzio #Stasenzapensieri #nunsapitchevaspett