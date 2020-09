Grande Fratello Vip, Guenda Goria: l’incontro col padre emoziona studio

Grande Fratello Vip, Guenda Goria ripercorre la sua infanzia e il difficile passato col padre: l’incontro col genitore emoziona l’intero studio

Una terza serata davvero molto movimentata quella del Grande Fratello Vip, che sta tenendo i telespettatori incollati allo schermo. La puntata si è aperta con un filmato su quanto accaduto tra Fausto Leali ed Enock, fratello minore di Balotelli. Le parole di Leali gli sono costate molto care, tanto da fargli arrivare una sonora squalifica da parte del conduttore. Successivamente è stata poi la volta dell’incontro tra Adua del Vesco e l’ex Compagno Massimiliano Morra, che ha scatenato non poche polemiche all’interno della casa e dello studio del Grande Fratello Vip. Dopo è arrivato il toccante messaggio per Enock da parte di suo fratello Balotelli, che ha molto sorpreso tutti, soprattutto per il fare gentile e il sentimento che li lega. Subito dopo è stata poi la volta id un video montato dagli autori del Gf in cui possiamo benissimo vedere alcuni spezzoni di conversazioni avuti tra la Goria con i suoi compagni, su suo padre.

Grande Fratello Vip, Guenda Goria: grandissima emozione in studio

Parole decisamente molto forti, che da un lato espongono le mancanze del genitore, dall’altro anche la situazione difficile che lei e sua madre hanno dovuto affrontare nel corso degli anni. Guenda però non sa che Alfonso ha una bellissima sorpresa per lei! Si tratta di suo padre, quello stesso uomo di cui lei si è sfogata, spesso mostrando anche lati del carattere dell’uomo non molto semplici da gestire.

Nonostante questo però il loro rapporto cresce e sebbene ci siano sempre degli intoppi nel loro rapporto l’uomo spiegadi amarla follemente. Spesso la ragazza ha accusato mancanze di affetto da parte del padre, che spesso era lontano e non poteva dedicarle il tempo giusto. Nonostante questo però ha voluto mettersi a nudo davanti la figlia e rivelarle quanto sia orgoglioso di lei. Inutile dirvi quanto abbia pianto lo studio di Signorini.