Mara Venier, spunta una ‘strana’ presenza in casa della conduttrice durante un video: si vede chiaramente attraverso la penombra del salone

Mara Venier continua ad essere tra le conduttrici più amate e seguite del panorama televisivo Italiano. Sono anni ormai diversi anni che la Venier è uno dei volti cardine della nostra televisione e conduce dal 1993, prima saltuariamente e poi in modo fisso, quello che è tra i programmi più visti di sempre. Stiamo parlando ovviamente di Domenica In… E adesso con grande gioia di tutti è tornata di nuovo in tv con il suo appuntamento domenicale all’ora di pranzo. Il suo modo di porsi con gli ospiti e di intrattenerli intervistandoli è sicuramente molto apprezzato. Tanti volti del mondo del cinema, dello spettacolo, della musica, italiana e internazionale sono passati dal salotto di ‘Zia’ Mara Venier. Oltre ad essere stato un anno decisamente molto impegnativo dal punto di vista lavorativo, lo è stato anche dal punto di vista personale, visti i due infortuni che l’hanno vista protagonista. Una serie di sfortunati eventi da cui però la ‘zia’ più famosa d’Italia sembra essersi ripresa egregiamente. Nel frattempo però non smette mai di stupirci.

Mara Venier, spunta una ‘strana’ presenza in casa: si vede chiaramente

Durante Il periodo del Lockdown ci siamo abituati a vedere la simpaticissima Mara chiusa in casa col marito Nicola e alle prese con faccende casalinghe, balletti, disinfestazioni sul terrazzo e soprattutto l’abbiamo vista spessissimo in cucina. La donna ha infatti una vera e propria passione, sia per la cucina, che per la musica. Spesso la vediamo in cucina a preparare moltissimi manicaretti per la sua famiglia e per il suo amato Nicola. Il tutto ovviamente accompagnato da della buona musica e dai ‘balletti’ divertentissimi dell’uomo. Stasera non fa eccezione! La donna ha preparato una bella atmosfera calda e romantica in casa, con rose, candele e tanta musica leggera. Nel frattempo si è concessa qualche balletto per casa, il tutto documentato attraverso delle Instagram Stories, sul suo profilo ufficiale.

Tra una storia e l’altra c’è però un dettaglio piuttosto ‘inquietante che la donna ha ripreso col suo telefonino. All’ingresso di casa, appare la figura di un uomo alto, probabilmente brizzolato e un po’ panciuto vestito da maggiordomo. Probabilmente è un manichino o una statua di cera, con tanto di vassoio in mano. Ma a prima vista risulta essere una presenza davvero inquietante nella penombra della casa ottenuta con le candele.