Fin da piccina Martina Nasoni ha nel sogno di avere un futuro nel mondo dello spettacolo, la ragazza nel 2016 ha partecipato a diversi concorsi di bellezza, in particolare a Miss Italia. Infatti, dopo aver preso il diploma al liceo artistico ha iniziato la sua carriera intraprendendo la strada di modella. Beh com’è evidente, Martina possiede una immensa bellezza, un fascino molto particolare, occhi grandi capaci di conquistare chiunque, e un fisico da invidiare. Ha iniziato ad avere popolarità dopo essere entrata nella casa del Grande Fratello. Il suo percorso è stato molto turbolento, Martina ha letteralmente perso la testa per Daniele De Moro, suo coinquilino nella casa più spiata d’Italia. Fra i due sembra che ci sia stato qualcosa una volta usciti dal reality, ma il rapporto non ha avuto un continuo per le loro grandi differenze caratteriali. Ma quel percorso al GF l’ha portata alla vittoria, tutta meritata possiamo affermare. Martina Nasoni durante la permanenza in casa, e anzitempo, nel suo video di presentazione, ha rivelato di soffrire di una patologia che l’ha resa fragile ma ha sempre trovato la forza di andare avanti. Scopriamo nel dettaglio come si chiama la malattia della vincitrice della sedicesima edizione del Grande Fratello, e in cosa consiste.

Martina Nasoni, qual è la sua malattia e in cosa consiste

Martina Nasoni è conosciuta per aver partecipato alla sedicesima edizione Grande Fratello, condotto da Barbara D’Urso. Un percorso lungo il suo e molto altalenante, oltre al rapporto con Daniele Del Moro, ricordiamo la scena che vede la ragazza un po’ brilla bofonchiare parole prive di senso. Un episodio che ha destato nella casa e nel pubblico grande ilarità. Martina è riuscita a farsi apprezzare dai telespettatori, infatti, la vittoria è stata sua, un trionfo possiamo dire tutto meritato. La ragazza nel suo video di presentazione e anche durante il percorso ha rivelato di soffrire di una patologia.

Martina ha dichiarato di soffrire di cardiomiopatia ipertrofica: “Avevo 12 anni quando mi dissero che da quel momento in poi, per la mia sicurezza, sarebbe stato necessario mettere un pacemaker. Mia mamma ed io soffriamo di una patologia che si chiama cardiomiopatia ipertrofica“, ha raccontato la bellissima vincitrice del Grande Fratello 16, lasciando tutti i telespettatori senza parole. In lei è sempre stata visibile una grande forza d’animo, nonostante questa notizia che l’ha raggiunta quando ancora era piccolissima, Martina ha sempre dichiarato di aver affrontato la situazione con vigore, non lasciandosi abbattere. “E’ toccato a me questo non significa che io non possa vivere come chiunque altro”, parole queste che dimostrano l’intensa personalità della Nasoni. Questa malattia in molti casi permette di vivere una vita normale, i sintomi possono essere aritmie, sintomi da ostruzione dell’afflusso del sangue dal ventricolo sinistro, come svenimenti e vertigini, o da scompenso cardiaco. Nonostante le difficili complicanze che possono esserci, Martina Nasoni ha sempre cercato di condurre una vita “normale”, mostrando tutta la sua profonda determinazione.

