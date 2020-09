Martina Nasoni, chi è la vincitrice del Grande Fratello 16: la sua malattia e tante curiosità sulla ragazza.

Martina Nasoni nasce a Terni nel 1998, e diviene famosa dopo aver partecipato al Grande Fratello 16, condotto da Barbara D’Urso. La ragazza durante la permanenza nella casa più spiata d’Italia ha dimostrato la sua forte personalità, un carattere molto sprint e acceso. Il suo percorso è stato abbastanza altalenante, fin da subito ha avuto un forte interesse per Daniele Dal Moro, spesso a causa di questo rapporto ha avuto momenti difficili nel reality perchè non sentiva che l’uomo potesse provare il medesimo interesse per lei. Dopo vari avvicinamenti, sappiamo che i due fuori dal programma hanno avuto modo di conoscersi e stare insieme, anche se purtroppo la relazione è giunta alla rottura. Martina è riuscita a farsi amare da un vasto pubblico, durante la sua permanenza ricordiamo il momento cult della Grande Fratello, quando la ragazza chiudendosi in una stanza ha iniziato a pronunciare frasi senza senso, riscontrando grande ilarità. La Nasoni è stata tanto amata dal pubblico e per questo ha raggiunto il risultato sperato, ha portato a casa la vittoria del noto reality, tanto agognato da tutti. La vincitrice del Grande Fratello ha sempre avuto fin da bambina il sogno di entrare nel mondo dello spettacolo: scopriamo alcune curiosità su Martina e il suo percorso.

Martina Nasoni: chi è la vincitrice del Grande Fratello 16

Dopo aver vinto il Grande Fratello 16 condotto da Barbara D’urso, Martina Nasoni è stata ospite di diverse trasmissioni e in particolare, l’abbiamo vista spesso nei salotti dei programmi della D’Urso. Da alcune informazioni, sappiamo che Martina ha 22 anni, dopo aver frequentato il Liceo Artistico si specializza nell’arte del tatuaggio. Il suo sogno è di poter entrare nel mondo dello spettacolo, e infatti, partecipa a diversi concorsi di bellezza, come il format Miss Italia. Inizia a lavorare come modella e indossatrice, oggi grazie alla fama raggiunta, lavora come influencer. Il suo profilo instangram conta migliaia di follower, che lei tiene aggiornati pubblicando numerosi scatti, alcuni davvero sensuali. Ama la natura e il mare ed è molto legata ai suoi genitori.

Martina è stata la musa ispiratrice della canzone che Irama portò al Festival Di Sanremo ‘La ragazza con il cuore di latta’, infatti, a causa di un problema di salute è costretta a portare un pacemaker. La Nasoni ha rivelato durante il suo video di presentazione per il Grande Fratello e anche nel suo lungo percorso nella casa di soffrire di cardiomiopatia ipertrofica: “Avevo 12 anni quando mi dissero che per sicurezza sarebbe stato necessario mettere un pacemaker. Io e mia madre soffriamo di una patologia chiamata cardiomiopatia ipertrofica” ha raccontato la ragazza, dimostrando di avere un coraggio fuori dalle righe, così giovane ma così forte. Recentemente, la Nasoni è stata ospite a Pomeriggio Cinque e ha raccontato con timore di essere prossima ad una nuova operazione al cuore, per il cambio del pacemaker, un intervento che dopo diversi anni deve essere fatto per forza. Una situazione per Martina Nasoni molto delicata, ma che riesce ad affrontare con grande forza, nonostante le migliaia di complicanze.

