Oroscopo e sentimento: scopriamo insieme quanto riescono ad amare i vari segni zodiacali, in base alle loro attitudini e alla loro indole

Come accade in moltissimi casi, pare proprio esserci una grande correlazione tra i segni zodiacali e i colori. Nonostante ci siano ancora persone che non credono per niente a questo tipo di relazione, i segni influirebbero molto sulle nostre personalità. Ogni segno avrebbe infatti un pianeta di appartenenza e conseguentemente anche un colore predominante. In questo caso però vogliamo parlarvi della relazione che intercorre tra i segni zodiacali e i sentimenti. In particolar modo da come ogni segno possa influire su quanto riusciamo ad amare e con quanta intensità. I segni zodiacali si dividono in quattro gruppi: acqua, aria, fuoco e terra. Ognuno di questi gruppi ha delle attitudini diverse che di conseguenza influiscono sui segni, sui loro modi di pensare e di comportarsi. E nel nostro caso anche di quanto amano.

Oroscopo e sentimento: quanto riescono ad amare i vari segni zodiacali

Scopriamo insieme quanto amano i vari segni:

Ariete: Viva l’amor proprio! Che si tratti del partner, dei famigliari o degli amici, il tuo amore non è mai del tutto incondizionato ma ben rapportato a quello che ricevi. Per loro, la persona più importante da amare è il proprio io e ciò li porta a non mettere mai nessuno al primissimo posto.

Viva l’amor proprio! Che si tratti del partner, dei famigliari o degli amici, il tuo amore non è mai del tutto incondizionato ma ben rapportato a quello che ricevi. Per loro, la persona più importante da amare è il proprio io e ciò li porta a non mettere mai nessuno al primissimo posto. Toro: Amano solo alcuni prescelti. Pur essendo incline ai sentimenti, sanno sempre usare la testa ed essere razionali quanto basta per non soccombere mai a nessuno. Questo li rende amabili, ma anche molto meno vulnerabili

Amano solo alcuni prescelti. Pur essendo incline ai sentimenti, sanno sempre usare la testa ed essere razionali quanto basta per non soccombere mai a nessuno. Questo li rende amabili, ma anche molto meno vulnerabili Gemelli: I gemelli sono forse il segno più difficile da decifrare di tutto lo zodiaco. Dominati da questo forte dualismo che li rende affabili e allo stesso tempo molto distaccati. Sanno amare con una intensità mostruosa e allo stesso tempo amare solo se stessi dimenticando del partner.

I gemelli sono forse il segno più difficile da decifrare di tutto lo zodiaco. Dominati da questo forte dualismo che li rende affabili e allo stesso tempo molto distaccati. Sanno amare con una intensità mostruosa e allo stesso tempo amare solo se stessi dimenticando del partner. Cancro: Amano ma non troppo. Il romanticismo gli scorre nelle vene e questo comporta una certa sensibilità verso l’argomento. Quando amano lo fanno con tutto se stessi. Vale per parenti, amici e, ovviamente partner.

Amano ma non troppo. Il romanticismo gli scorre nelle vene e questo comporta una certa sensibilità verso l’argomento. Quando amano lo fanno con tutto se stessi. Vale per parenti, amici e, ovviamente partner. Leone: Viva l’amor proprio anche per loro! loro sono e restano sempre al centro di tutto ed il loro amore per gli altri si relaziona a ciò. Spesso rendendoli liberi da dipendenze affettive o dalla fame d’amore.

Viva l’amor proprio anche per loro! loro sono e restano sempre al centro di tutto ed il loro amore per gli altri si relaziona a ciò. Spesso rendendoli liberi da dipendenze affettive o dalla fame d’amore. Vergine: Amano davvero poco e poche persone. Anche quando ricevono molto amore, non sanno mai ricambiarlo come vorrebbero. E anche se da un lato amano spesso più di quanto riesci a mostrare, dall’altro hanno una logica innata che gli impedisce di amare qualcuno più di quanto non fanno con loro stessi.