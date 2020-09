Sabrina Salerno in acqua, maglia trasparente: poco spazio all’immaginazione; il post sui social ha scatenato i followers.

Uno scatto che non poteva passare inosservato, quello pubblicato qualche ora fa da Sabrina Salerno sul suo profilo ufficiale di Instagram. “Bye bye summer”, scrive la showgirl nella didascalia alla foto, con la quale saluta l’estate. Una foto che ha letteralmente scatenato i suoi numerosissimi followers. Il motivo? La Salerno si trova in acqua e indossa una maglietta bianca, decisamente trasparente! La temperatura si alza non poco sui social! Diamo un’occhiata al post che ha infiammato Instagram.

Seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Sabrina Salerno in acqua, maglia trasparente: boom di likes per lo scatto su Instagram

Di recente l’abbiamo vista sul palco dell’Ariston al fianco del conduttore del Festival di Sanremo Amadeus, ma è anche sui social che Sabrina Salerno è una vera e propria star. L’icona degli anni ’80 è seguita da ben 626 mila followers, coi quali ama interagire attraverso post e stories. E proprio qualche ora fa, la showgirl ha lasciato senza parole i suoi fan, con uno scatto ‘rovente’ che ha incantato tutti. Guardare per credere:

Eh si, uno scatto che lascia poco spazio all’immaginazione, quello condiviso da Sabrina su Instagram. In pochissimo tempo, il post è stato invaso da una valanga di likes e commenti, tutti ricchi di complimenti per la splendida showgirl. E indovinate un po’? Tra i commenti spuntata anche quello, divertentissimo, di Rudy Zerbi. Un botta e risposta che non è passato inosservato. Date un’occhiata:

Che dire, passa il tempo, ma Sabrina Salerno mai! E voi, cosa aspettate a seguirla sul suo profilo ufficiale di Instagram? È ricco di contenuti super interessanti. Non ve ne pentirete!