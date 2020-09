Stefano De Martino, incredibile novità in arrivo per il ballerino e conduttore di ‘Made In Sud’: l’annuncio a sorpresa sui canali social è appena arrivato

Nonostante non si parla d’altro da mesi, Stefano De Martino continua con la propria vita e i propri impegni lavorativi! La recente separazione tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez ha tenuto tutti con l’orecchio drizzato per scoprire quali sarebbero stati gli sviluppi della loro relazione. La loro storia d’amore è stata senza ombra di dubbio la più chiacchierata dell’ultimo decennio, con i diversi tira e molla che l’hanno caratterizzata. I loro, sono due mondi molto diversi, lontani, e due modi di fare così differenti, che alla fine si sono incontrati e si sono amati alla follia. Un amore durato anni, che poi è sfociato in un bel matrimonio e in un figlio, che però non è riuscito a tenere unito la famiglia, nonostante tutto. Nonostante i dissapori tra di loro, questo non gli impedisce di essere due genitori presenti e amorevoli con il piccolo Santiago. E proprio il piccolo Santi che adesso si trova insieme al padre, lo aiuta a presentare il suo nuovo progetto lavorativo, che siamo certi vi piacerà moltissimo! Continuate a leggere per scoprire di cosa si tratta.

Stefano De Martino ha deciso di vestire dei panni decisamente diversi da quelli a cui siamo abituati a vederlo. Il ballerino e conduttore è infatti sbarcato al cinema, in vesti completamente nuove. Essere un padre deve aver influito sicuramente su questa scelta, ma il ballerino ha lavorato gomito a gomito con altri attori famosissimi del panorama cinematografico italiano, per doppiare un nuovo e attesissimo film d’animazione per bambini. Il film tratta la storia di un gruppo di amici pelosetti, che cercano di destreggiarsi nella vita di tutti i giorni.

L’annuncio arriva attraverso delle dolcissime instagram stories sul suo account ufficiale, in cui viene aiutato dal piccolo Santiago. Il bambino è presente anche negli studi di registrazione per guardare il papà all’opera e da qualche piccolo spezzone pubblicato, possiamo dirvi che l’ex ballerini di Amici di Maria De Filippi ha veramente moltissimo talento. Il film sarà sicuramente un successone e siamo certi che questo per Stefano sia solo l’inizio di una lunga e brillante carriera.