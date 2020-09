Sylvester Stallone, un gravissimo lutto ha colpito il famoso attore, un dolore immenso: la notizia giunta poco fa.

Da qualche ora è arrivata una notizia che ha sconvolto i fan dell’attore tanto amato Sylvester Stallone, infatti, ha subito un gravissimo lutto, è venuta a mancare sua madre. Stallone è uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più amati ed apprezzati. Fin dall’adolescenza si dedica a tantissimi sport, costruendo il fisico imponente e scultoreo che l’ha reso celebre. Sylvester ha sempre avuto il sogno di intraprendere la strada del cinema, infatti si scrive alla facoltà di drammaturgia all’università di Miami. Il suo esordio come attore arriva nel 1970 con il tanto discusso film porno-soft ‘The Party at Kitty and Stud’s’. Ma il vero e proprio successo giunge, come possiamo immaginare, quando l’attore interpreta Rocky,un film che grazie alla popolarità raggiunta, vince il premio Oscar come migliore film. Sylvester Stallone ha sempre mostrato di possedere un talento fuori dal comune, tanto portentoso e maestoso, doti che l’hanno condotto negli anni ad essere uno degli attori più apprezzati a livello planetario. Il suo aspetto così possente è stato tanto apprezzato dal pubblico, e anche dai migliori registi, spesso, infatti, i suoi ruoli hanno avuto al centro delle sue interpretazioni, l’aspetto corpulento e forte. Inoltre, l’uomo è spesso al centro di iniziative di beneficenza, rivelando un carattere non solo vigoroso ma anche tanto dolce e tenero. L’attore ha avuto una relazione con la modella Jennifer Flavin, dalla quale ha avuto due figlie. Da pochissimo è giunta una notizia inaspettata, che ha lasciato i fan sconvolti: l’attore infatti ha subito un gravissimo lutto. Scopriamo nel dettaglio cos’è successo.

Sylvester Stallone, gravissimo lutto: la notizia qualche ora fa

Il famoso attore Sylvester Stallone è amato da un pubblico che non conosce confini, grazie al suo talento è riuscito ad affermarsi nel mondo del cinema. Uno dei ruoli che l’hanno reso famoso è Rocky, un’interpretazione che ha appassionato milioni di persone, a livello planetario. Inoltre, tempo fa, ha dichiarato che potrebbe esserci un nuovo sequel di Rambo, e tutti i suoi fan non aspettano altro. Ha raggiunto una fama incommensurabile, doti le sue che non conoscono confini. Da pochissimo è giunta una spiacevole notizia che ha lasciato senza parole i suoi fan.

Infatti, è stato annunciata la scomparsa della madre dell’amato attore, l’astrologa Jackie Stallone, morta all’età di 98 anni. La notizia è stata rivelata dal fratello dell’attore Frank Stallone, con un messaggio su instangram :“Era una donna eccezionale e fuori dal coro. Mi mancherai per sempre, mammina”, parole davvero commoventi che hanno emozionato tutti i fan della famiglia. Al momento non sono certe le cause della morte della donna. Jackie Stallone era un’astrologa e sensitiva,, in passato quest’ultima ha dovuto affrontare una grave perdita, la morte di sua figlia Toni D’Alto, nel 2012. Il fratello minore di Sylvester ha reso omaggio alla madre da poco scomparsa con una serie di fotografie di famiglia, che hanno emozionato tutti i suoi follower, e tantissimi sono stati i messaggi di cordoglio ricevuti.

