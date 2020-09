Temptation Island, anticipazioni choc: la fidanzata si apparta con il single

Il profilo social di Temptation Island ha pubblicato un video di anticipazioni choc sulla prossima puntata: la fidanzata si apparta con il single

È iniziata la nuova edizione di Temptation Island, reality show in onda il mercoledì in prima serata su Canale 5 e condotto da Alessia Marcuzzi. Sei coppie mettono alla prova il loro amore. I fidanzati, come di consueto, sono stati divisi in due villaggi diversi e per ventuno giorni dovranno convivere con dodici ragazzi single e dodici ragazze single. Al termine di questi ventuno giorni, le coppie si rincontreranno dinnanzi ad un falò e decideranno se uscire dal programma insieme oppure separati. Le sei coppie di concorrenti sono: Serena e Davide, Sofia e Amedeo, Alberto e Speranza, Carlotta e Nello, Nadia e Antonio e Anna e Gennaro. Una coppia, quella formata da Sofia e Amedeo, ha già deciso di abbandonare il reality show e sono usciti insieme dal programma. Gennaro, invece, ha chiesto il falò di confronto anticipato con la fidanzata Anna e solo nella prossima puntata scopriremo come andrà a finire tra i due. La fidanzata potrebbe anche non presentarsi al falò.

Temptation Island, anticipazioni choc seconda puntata

Domani sera andrà in onda la seconda puntata del reality show condotto da Alessia Marcuzzi. Sul profilo social del programma, nel frattempo, sono stati pubblicati alcuni video che rivelano degli spoiler sulla prossima puntata. Pochi minuti fa è stata pubblicata un’anticipazione choc. I protagonisti del video di anticipazioni pubblicato dalla produzione sono Davide e Serena. La Marcuzzi mostra un video al fidanzato, nel quale si vede che Serena si apparta con un single. Quale sarà la reazione di Davide?

Il ragazzo è stato abbastanza criticato dopo la prima puntata del reality show. Alcune frasi, infatti, non sono piaciute al pubblico. Davide ha dichiarato di avere il controllo sulla mente di Serena, ha confessato inoltre di impedirle di vedere le amiche e di essere appunto molto possessivo nei suoi confronti.