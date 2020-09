Temptation Island, chi è il tentatore Antonio Smorto: scopriamo insieme l’età, la carriera e qual è la squadra in cui gioca professionalmente

Ormai mancano meno di 24 ore alla seconda e attesissima puntata di Temptation Island, in onda domani sera dopo ‘Paperissima Sprint’ su Canale Cinque dalle 21:20 circa. E proprio in merito alla seconda puntata iniziano a trapelare già le prime indiscrezioni e le prime anticipazioni, come quella di Speranza, che continua a vedere video fortissimi del compagno che si frequenta con altre ragazze nel villaggio, anche con atteggiamenti abbastanza equivoci! Oppure ancora Gennaro che chiede il falò di confronto immediato con Anna… Insomma, si prospetta una serata davvero molto interessante. Il programma fortunatamente ha portato una vera e propria boccata di aria fresca per i telespettatori… La curiosità più grande di questi giorni è quella ovviamente di conoscere più da vicino i tentatori e le tentatrici che come ogni anno hanno il compito di ‘tentare’ i fidanzati e le fidanzate presenti nei villaggi. E adesso vogliamo parlarvi proprio di uno dei tentatori di quest’edizione, Antonio Fabrizio Smorto. Cerchiamo di conoscere qualcosa in più sul suo conto, come l’età, la sua carriera e qual è il suo sogno più grande.

Temptation Island, chi è Antonio Smorto: età e in che squadra gioca

Antonio Fabrizio Smorto è uno dei nuovi protagonisti di Temptation Island nel ruolo di tentatore. Il ragazzo è nato a Reggio Calabria il 28 agosto del 1995. Di professione fa il giocatore di basket professionista e attualmente gioca nella Bawer Olimpia Matera nel ruolo di Guardia. Giocatore professionista, negli anni passati ha giocato per diverse società della lega serie b di basket, riscuotendo un discreto successo. La media di successo e di punti è abbastanza alta. Risulta essere un ragazzo molto riservato, eppure sui social network e in particolare su Instagram ci sono molte foto di lui e della sua vita quotidiana. Una vita fatta di tanto sport, famiglia e amici. Il ragazzo è infatti legatissimo alla famiglia e spesso si vedono foto di lui con i cugini e soprattutto con la sorella Elena, a cui è super legato. Anche lei fisico statuario e bellezza imponente come quella del fratello. I due sembrano davvero essere molto legati.

Nel tempo libero gli piace viaggiare insieme agli amici e infatti si può ben vedere che in molte foto si trova con lo zainetto in spalla in giro per l’Europa, accompagnato da quella famiglia che non è di sangue, ma è ugualmente importante, gli amici! Sappiamo inoltre dirvi che Antonio è alto 192 cm e pesa all’incirca 90 kg. Un fisico davvero imponente e ben scolpito. Antonio ha tra l’altro molto buon gusto nel vestirsi, come si può vedere dalle foto e ama i bambini! Nelle foto anche lui spesso ritorna bambino, arrampicandosi, facendo le bolle di sapone e aggrappandosi ai fenicotteri gonfiabili. Siamo certi che la sua figura e il suo carattere sbarazzino possa essere apprezzato all’interno del villaggio delle fidanzate all’Is Morus Relais.