Temptation Island, chi è il tentatore Ettore Radaelli: età, carriera e passioni

Ettore Radaelli è uno dei tentatori di Temptation Island Nip, conosciamolo meglio: età, carriera e tutto quello che c’è da sapere su di lui..

Temptation Island ha fatto il suo esordio lo scorso mercoledì 16 Settembre. Al timone della conduzione abbiamo trovato una splendida Alessia Marcuzzi intenta a guidare nel percorso tra i sentimenti le 6 coppie partecipanti al programma con l’intendo ci capire se la persona che hanno al loro fianco sia quella giusta. Il tutto accompagnato dalla presenza di 22 bellissimi e bellissime single che si dividono rispettivamente in 11 tentatori ed 11 tentatrici pronti a far sorgere il dubbio nel cuore e nella testa delle coppie partecipanti. La prima puntata ci ha già rivelato diversi colpi di scena che ci hanno lasciato a bocca aperta, tradimenti rivelati, primi falò di confronto come quello della coppia composta da Sofia ed Amedeo, scopri qui cosa è successo dopo il loro falò di confronto; insomma sembra proprio che Temptation Island Nip sia partito col botto. Ma veniamo a noi.. Fra i single partecipanti a questa esperienza, ci sono Ester Giordano conosciuta perché è l’ex fidanzata del calciatore El Shaarawy e fra i tentatori c’è lui Gianluca Irpino, volto conosciuto nel 2019 quando ha partecipato ad Uomini e Donne come corteggiatore di Veronica Burchielli. Oggi invece vogliamo parlarvi di un altro giovane tentatore Ettore Radaelli, scopriamo di più su di lui.

Temptation Island, ecco chi è Ettore Radaelli

Fra i nomi degli 11 tentatori che hanno preso parte a questa nuova edizione di Temptation Island c’è Ettore Radaelli. Dalla biografia della sua agenzia scopriamo che lui è un giovane ragazzo nato a Mesagne il 5 Settembre 1995, ed ha da poco compiuto 25 anni. Appassionato per la materia e per la scienza, Ettore si è diplomato all’istituto tecnico come perito chimico e vorrebbe tanto proseguire gli studi ed iscriversi all’Università per studiare Ingegneria Chimica. Esercita la sua professione da perito in un’azienda della sua città. Ettore però oltre che perito chimico è anche un modello. La sua passione per la moda lo porta sulle passerelle a sfilare per famosi brand nazionali ed internazionali come Giorgio Armani, Sergio Tacchini, Pignatelli ed è inoltre diventato sponsor di alcune aziende di Abiti da Sposo. Una passione quella per la moda subentrata dopo aver abbandonato la carriera calcistica; infatti Ettore è appassionato di calcio sin da bambino ed ha giocato a calcio a livello professionistico nella Virtus Francavilla fino qualche anno fa. E’ stato poi costretto a fermarsi a causa di un infortunio.

Ama tenersi in forma come si può notare dal suo profilo Instagram. Dai post che pubblica sui social si può inoltre notare che ha diversi tatuaggi sul corpo, che è un amante degli animali e che è un patito della sala pesi. Il giovane ha deciso di partecipare come tentatore a questa nuova avventura pertanto lo ritroveremo sugli schermi televisivi nelle prossime puntate di Temptation Island. La seconda puntata infatti andrà in onda domani 23 Settembre in prima serata, scopri qui alcune anticipazioni.