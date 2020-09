Un tragico lutto ha segnato il mondo del cinema e la notizia è appena arrivata: è morto il grande scenografo che aveva dato vita a dei veri e propri capolavori.

Un tragico lutto si è abbattuto sul mondo del cinema: è morto il grande Rob Cobb, la notizia è appena arrivata. Rob Cobb era di origine Statunitense ed era considerato uno dei più grandi designer e scenografi dell’ambiente Hollywoodiano. Furono sue le idee e i prototipi di alcuni dei capolavori dei film che sarebbero diventati dei veri e propri colossal mondiali. Rob Cobb aveva iniziato la sua carriera da giovanissimo, ad appena diciotto anni esordendo con una fiaba che tutti ricordiamo: “La bella addormentata” di cui fu uno degli sceneggiatori. Il suo successo fu immediato e lo condusse a lavorare per il grande schermo in produzioni di risonanza internazionale. Tra i tanti capolavori, ricordiamo che è stato proprio lui a disegnare la celebre navicella di Dark Star e ha perfino diretto un film intitolato Garbo.

Lutto nel mondo del cinema: è morto Ron Cobb

Rob Cobb era originario di Los Angeles e il suo talento lo ha consacrato come uno dei grandi di Hollywood. In pochi sanno che la primissima sceneggiatura di E.T. l’extraterrestre, il film iconico che ha fatto sognare intere generazioni, fu scritta proprio da lui. La sua carriera è stata un susseguirsi di successo e in molti si sono mobilitati sui social per esprimere il loro cordoglio per la sua perdita, come il profilo twitter ufficiale di Star Wars che ha espresso ammirazione e tristezza. Rob Cobb si è spento ad ottanta tre anni lasciando un vuoto incolmabile nei ricordi e nelle vite di coloro che l’hanno conosciuto e hanno avuto l’onore e il privilegio lavorare con il grande genio che era la sua mente. Nessuno potrà mai dimenticare la mitica macchina di Ritorno al Futuro, di cui fu il progettista e designer.

Non possiamo che unirci al cordoglio per la perdita di un uomo di tale talento e energia.