Proprio pochissime ore fa, è spuntata un retroscena choc sulla giovanissima tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni: cos’è successo.

Seppure il suo percorso a Uomini e Donne sia iniziato da pochissimo, la giovanissima tronista di Uomini e Donne ha saputo catturare, in un vero e proprio batter baleno, l’attenzione su di sé. Non soltanto per la sua smisurata bellezza, perché, ammettiamolo, nonostante la sua giovanissima età, Sophie Codegoni decanta di un fascino più che smisurato, ma anche per la sua smisurata maturità. In diverse occasioni, infatti, la modella ha saputo dimostrare che, nonostante i suoi diciannove anni, è una ragazza con la testa sulle spalle e, soprattutto, che sa benissimo cosa vuole. Purtroppo, però, pochissime ore fa, è spuntato un retroscena davvero ‘choc’ su di lei. A rivelare ogni cosa a tal proposito è stata Sara Croce, ex bonas di ‘Avanti un Altro’ ed ex fidanzata di Andrea Damante. Ma cos’è successo esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa.

Uomini e Donne, retroscena choc su Sophie Codegoni: cos’è successo

Proprio pochissime ore fa, come dicevamo precedentemente, è spuntato un retroscena choc su Sophie Codegoni. A far sapere ogni cosa nel minimo dettaglio è stata Sara Croce, ex fidanzata di Andrea Damante. Che, attraverso un’Instagram Stories caricata sul suo canale social ufficiale, si è lasciato andare ad un inedito aneddoto sulla giovanissima tronista di Uomini e Donne. Ovviamente, ci teniamo a specificare, non sappiamo esattamente cosa sia successo. E a cosa si riferisca in particolare l’ex bonas di Avanti un Altro. Fatto sta che, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che la bellissima modella sappia qualcosa in particolare sulla Codegoni. Ecco le sue parole.

‘Fa ridere il fatto che millanti di non essersi mai messa in mezzo tra due persone…’, inizia a dire Sara Croce, facendo un chiaro riferimento al percorso di Sophie Codegoni a Uomini e Donne e, soprattutto, sulla sua decisione di non accettare di uscire con Davide Lorusso. E, poi, ha concluso: ‘Nella mia precedente relazione non si è fatta problemi’. Non sappiamo esattamente cosa sia successo, ovviamente. Fatto sta che il retroscena svelato su Sophie è davvero ‘choc’. Cosa succederà ancora? Staremo a vedere!

