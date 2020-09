Uomini e Donne, arriva la ‘pesante’ segnalazione sul corteggiatore: “Abbiamo foto e video”, l’opinionista scatenata sul suo profilo social

Nuovi litigi, nuove conoscenze a ‘Uomini e Donne’, che stanno già stuzzicando l’interesse del pubblico a casa. Mai come quest’anno lo studio è stato invaso da volti giovani e freschi, abbastanza estranei al mondo dello spettacolo e della televisione. Oltre ai nuovi tronisti, ovviamente, ci sono anche dei vecchi protagonisti, che continuano a tener banco e che fanno molto incuriosire. Tra i volti nuovi, sicuramente, quelli che si sono più distinti, sono Jessica e Sophie. Bellissime e diversissime, caratterialmente e fisicamente. Entrambe per questioni legate al loro aspetto, ma si sa, a volte l’aspetto inganna. In particolar modo, il web si sta appassionando sempre più alle storie delle due ragazze e al percorso di Jessica, che risulta essere molto molto interessante. Nonostante questo però pare che la tronista abbia già scelto improvvisamente la sua dolce metà. Inaspettatamente a quello che si pensava da casa e all’interno dello studio.

Jessica infatti avrebbe deciso di scegliere seguendo il cuore e l’istinto, e come ben avrete capito, la donna ha scelto il suo corteggiatore Davide. Tra i due c’è stato un fortissimo interesse, sin dalle prime battute e dai primi sguardi. Un’alchimia che non è passata per niente inosservata e che moltissimi hanno potuto notare. Non volendo allungare ulteriormente il brodo, la tronista in modo del tutto inaspettato ha deciso ci comunicare la sua scelta. Tra lo stupore del pubblico in studio e il mormorio, stando alle anticipazioni già trapelate. Nel frattempo però sono arrivate delle segnalazioni sul conto di Davide non troppo piacevoli, che ovviamente hanno smosso un po’ l’opinione pubblica.

L’opinionista di Barbara D’Urso, Deianira Marzano e l’amico Amedeo Venza sarebbero infatti in possesso di foto e video che attesterebbero una frequentazione tra il bel Davide e un’altra donna. Se fosse vero, questo sarebbe veramente un bel putiferio. In ragazzo avrebbe infatti intrattenuto un’altra relazione durante la conoscenza con Jessica… A questo punto non ci resta che aspettare per capire effettivamente quale sia la realtà della situazione e se ci saranno ulteriori sviluppi