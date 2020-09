Uomini e Donne, Facundo dice la sua: arriva lo sfogo sui social

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, il corteggiatore Facundo è stato cacciato dallo studio e dopo poche ore ha detto la sua sui social..

Questo pomeriggio come da abitudine ormai ritrovata in queste due ultime settimane, è andato in onda Uomini e Donne. Il programma condotto da Maria De Filippi a quanto pare non risulta mai scontato, è sempre ricco di novità e di colpi di scena. Infatti tra nuove conoscenze, primi scontri, prime uscite c’è sempre da vederne delle belle. I tronisti stanno facendo il loro percorso, con alcuni corteggiatori e corteggiatrici si sono trovati più in sintonia mentre con altri sembrano essere in alto mare.. In questa puntata non sono mancati episodi eclatanti! Protagonista di quello che vi stiamo per raccontare è il corteggiatore argentino Facundo. Se avete seguito le precedenti puntata, saprete che Facundo in una delle puntate precedenti si era dichiarato per la tronista Sophie. Quest’oggi però, Facundo si è avvicinato alla tronista Jessica durante il momento ballo. I due già nelle scorse puntate hanno manifestato una reciproca antipatia, ed oggi la situazione è diventata più movimentata dopo che Jessica la tronista fa sapere cosa Facundo le avesse detto quando si è avvicinato a lei. Le parole della tronista fanno immediatamente scattare anche Sophie l’altra tronista, che immediatamente sceglie di eliminarlo. Il corteggiatore prova a far cambiare opinione alle due corteggiatrici, ma anche la conduttrice Maria De Filippi è costretta ad intervenire. Facundo viene quindi eliminato, e dopo qualche ora sui social dice la sua.

Uomini e Donne, Facundo si sfoga sui social dopo la sua eliminazione

Dopo il momento di tensione che si era creato nello studio televisivo di Uomini e Donne, le due corteggiatrici scelgono di eliminare il corteggiatore argentino. A poche ore dall’episodio andato in onda, Facundo si sfoga sui social. Nel suo profilo Instagram infatti, l’ex corteggiatore posta un video IGTV e delle Instagram Stories in cui dice la sua.

Queste le parole che Facundo scrive nelle sue Instagram Stories :”Sono orgoglioso della risposta che ho dato” . Nel pomeriggio ha anche condiviso un video IGTV che potete trovare tra i suoi post su Instagram e nel video Facundo fa sapere :”Ho dato la mia risposta perché è sempre giusto farlo con rispetto”. Che arriverà una replica da parte di una delle corteggiatrici? Chi lo sa! Entrambe sembravano molto convinte della scelta fatta. Facundo vede così chiuso il suo percorso da corteggiatore ad Uomini e Donne.