Grave lutto a Uomini e Donne: la notizia è appena arrivata e non poteva che portare un’enorme tristezza. Il messaggio sui social è da brividi!

Il programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, vede il ‘passaggio’ in studio di diverse persone tra corteggiatori, tronisti ed opinionisti. Il lutto di cui parliamo riguarda uno dei corteggiatori. Uno di quelli molto amati dal pubblico e seguiti sui social. Parliamo di Daniele Schiavon, ex scelta della tronista Giulia Quattrociocche. Come anticipato, il suo messaggio su Instagram è da brividi: le parole sono per sua nonna, la sua amatissima nonna che gli ha detto addio. Era molto legato a lei e, per questo, l’addio è stato molto, molto doloroso.

Uomini e Donne, grave lutto: il messaggio da brividi

“Bello cello de nonna…Ecco come me chiamavi adesso non l’ho sentirò più, non doveva andare a finire, non te lo meritavi…”: le parole arrivano a corredo di una splendida foto in cui è sorridente insieme alla sua nonna che è volata in cielo. La nonna, insieme alla mamma, è quasi sempre la donna più importante della vita di un uomo. Per cui, possiamo immaginare il dolore che sta provando in questi momenti.

Il suo straziante messaggio continua così: “La cosa che non mi capacito è che sei stata li da sola senza nessuno che ti accarezzava e ti coccolava, hai superato tutto anzi avevamo superato tutto ma questa sfida non c’è l’hanno fatta fare insieme seno la vincevamo come al solito…Chi ti conosceva sapevano che eri il BENE in persona, si dice che si va in paradiso se si muore di sabato lo sapevi Nonní? Pensa anche nonno se n’è andato di sabato non sono coincidenze?!Ti parlo ma no perché sono il tuo nipote ma perché sei bella vera”.

Due rimpianti

Come succede nella maggior parte dei casi quando c’è un addio, ecco che sorgono i rimpianti. Per Daniele Schiavon, come lui stesso scrive, sarà dura non poterla vedere coccolare i suoi figli. E, prima ancora, sarà difficile non averla accanto a lui al matrimonio. La vita, ne siamo certi, gli riserverà di sicuro tantissime gioie e non possiamo che augurarci che si riprenda presto da questa traumatica ‘esperienza’.