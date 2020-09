Uomini e Donne, Tina attacca duramente Gemma: volano parole forti

Non solo corteggiamenti e frasi dolce, ad Uomini e Donne volano anche parole forti come quelle che Tina Cipollari ha riservato a Gemma Galgani..

La nuova stagione di Uomini e Donne non lascia dubbi e si riconferma come il dating show più seguito. Il programma condotto da Maria De Filippi si è rivelato subito ricco di colpi di scena, ed in ogni puntata andata in onda fino ad ora ne abbiamo già visti tanti di episodi che ci hanno tenuti attaccati allo schermo per sapere come sarebbe andata a finire. Tra corteggiamenti e parole dolci volano anche parole forti. E’ questo il caso che richiama all’attenzione l’opinionista Tina Cipollari e la dama torinese Gemma Galgani. Che tra le due non scorra buon sangue è cosa risaputa, e d’altronde entrambe le donne non hanno mai fatto nulla per nasconderlo. La loro rivalità è quasi datata come quella della comparsa del primo uomo sulla terra ed anche in questa edizione le due attirano l’attenzione su di loro. Ricordiamo ad esempio il duro scontro tra le due avvenuto una settimana fa, la loro lite in studio fu un momento di particolare tensione in quanto l’opinionista aveva fortemente criticato i ritocchi estetici a cui Gemma era ricorsa. Insomma che le due donne non se le siano mai mandate a dire, questo ormai è chiaro a tutti. Ma in queste ore giunge una news che vede protagonista Tina Cipollari intenta a fare un duro attacco nei confronti della dama. Scopriamo cosa ha detto Tina..

Uomini e Donne, Tina Cipollari attacca duramente Gemma Galgani

Nel Magazine di Witty dedicato ad Uomini e Donne spuntano parole particolarmente forti dette da Tina Cipollari nei confronti di Gemma Galgani. L’opinionista attacca duramente Gemma e le muove delle forti accuse :”Gemma è una donna antipatica ed arrogante. Una donna che rinfaccia agli uomini che frequenta le confessioni che le sono state fatte in privato” – a quanto pare Tina non teme assolutamente il confronto e non le manda a dire alla sua antagonista, e quindi rincara la dose dicendo:“Usa i loro segreti e le loro debolezze per ricattarli..”. L’opinionista non fa altro che confermare quello che è il suo pensiero nei riguardi dell’altra donna e per farlo non si trattiene affatto.

Anche quando si è parlato del cambio look della Galgani dopo essersi sottoposta al lifting, Tina ha voluto dire la sua :”Credo che un chirurgo plastico possa sistemare un viso segnato dal tempo… ma purtroppo non può cambiare il carattere di una persona”