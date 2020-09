Alessia Marcuzzi, parole inaspettate: “Sono un disastro”, il messaggio sui social della conduttrice.

È una delle conduttrici più amate della nostra tv e attualmente è al timone di Temptation Island, tra i programmi più seguiti dal pubblico. Parliamo proprio di lei, Alessia Marcuzzi, che da anni fa compagnia ai telespettatori con le sue trasmissioni. Ma non è solo attraverso la tv che la conduttrice si tiene in contatto coi suoi fan. Anche sui social, infatti, Alessia è una vera e propria star. In particolare su Instagram, dove il suo profilo ufficiale è seguito da ben 5 milioni di followers. Ebbene, è proprio lì che, qualche ora fa, la Marcuzzi ha condiviso un post che non è passato inosservato. Si tratta del video che raccoglie i momenti più salienti della sua vita, realizzato da Verissimo in occasione della scorsa puntata, dove appunto Alessia è stata ospite. Immagini che la conduttrice ripropone, allegando un messaggio davvero emozionante. Diamo un’occhiata.

Alessia Marcuzzi, parole inaspettate: “Sono un disastro”, il messaggio da brividi sui social

“Mi commuovo un po’. Grazie Silvia e grazie Verissimo. Mi avete fatto un regalo bellissimo”. È con queste parole che Alessia Marcuzzi ringrazia la trasmissione della Toffanin per il video a lei dedicato. Un video che racchiude i momenti più belli della vita e della carriera della conduttrice, che ammette di non avere l’abitudine di conservare foto o video delle sue esperienze in tv : “Sono un disastro”. Parole davvero belle quelle della Marcuzzi, che si lascia andare ad un’emozionante confessione: “Io ho fatto e sto facendo esattamente quello che volevo fare da sempre. Da quando avevo tre anni”. Ecco il post:

La Marcuzzi ammette di aver realizzato tutti i suoi sogni ed augura ai followers che ciò accada anche a loro. Parole da brividi, quelle di Alessia, che ha ricevuto una valanga di cuori e messaggi di affetto, confermandosi una delle donne più amate della nostra tv. E voi, cosa aspettate a seguirla su Instagram? Il suo profilo è ricco di contenuti super interessanti. Non ve ne pentirete!