Alessia Marcuzzi non sta bene? Un ‘particolare’ non passa inosservato, le immagini prima della seconda puntata di stasera di Temptation Island

Ormai solamente pochissime ore alla seconda e attesissima puntata di Temptation Island, in onda questa sera dopo ‘Paperissima Sprint’ su Canale Cinque dalle 21:20 circa. E proprio in merito alla seconda puntata, già da qualche giorno sono trapelate le prime indiscrezioni e le prime anticipazioni, come quella di Speranza, che continua a vedere video fortissimi del compagno che si frequenta con altre ragazze nel villaggio, anche con atteggiamenti abbastanza equivoci! Oppure ancora Gennaro che chiede il falò di confronto immediato con Anna… Insomma, si prospetta una serata davvero molto interessante. Il programma fortunatamente ha portato una vera e propria boccata di aria fresca per i telespettatori… E dopo le sei coppie, la vera protagonista del programma è la meravigliosa Alessia Marcuzzi. Bella, solare, umile ed empatica, sa sempre cosa dire e cosa fare per cercare di calmare gli animi della puntata.

Col suo modo di fare docile e gentile, Alessia Marcuzzi sa come entrare in sintonia con il pubblico e soprattutto con i protagonisti del programma. La donna infatti ha fatto da mediatrice durante il primo falò di confronto anticipato, tra Sofia e Amedeo. La conduttrice ha sfoggiato tutte le sue armi comunicative e sembrano essere piaciute moltissimo al pubblico da casa, che vede in lei la degna erede di Filippo Bisciglia, volto iconico alla conduzione del programma, ormai da molti anni. Qualcosa sul profilo social della conduttrice però non sfugge i fan e li insospettisce.

Ormai è da parecchio che siamo abituati a vedere Alessia alle spese con un profilo social Instagram molto solare. La donna infatti pubblica moltissimi scatti di lei con la famiglia, felice e sorridente, in giro per il mondo. I suoi outfit sono sempre stratosferici e copiatissimi, e la cosa più invidiata è certamente il sorriso smagliante, dopo le gambe chilometriche ovviamente. Alessia però ha stupito tutto pubblicando sul suo profilo instagram ufficiale uno scatto un po’ pensieroso. Uno scatto nello specchio in cui appare seduta a terra, con una bella gonna di pelle nera morbida, i sandali alti con le borchie dorate e una camicia verde militare sbottonata sul seno. Quello che non è sfuggito ai fan è certamente l’aria stanca e molto triste della donna che fanno molto riflettere… La donna forse non si sentirà bene? Non ne siamo certi, ma sicuramente nella foto appare molto sottotono.