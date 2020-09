Alessia Marcuzzi, pubblica un piccolo spoiler sull’outfit di stasera di Temptation Island: il costo degli stivaletti è davvero da capogiro

Col suo modo di fare docile e gentile, Alessia Marcuzzi sa come entrare in sintonia con il pubblico e soprattutto con i protagonisti del programma. La donna infatti ha fatto da mediatrice durante il primo falò di confronto anticipato, tra Sofia e Amedeo. La conduttrice ha sfoggiato tutte le sue armi comunicative e sembrano essere piaciute moltissimo al pubblico da casa, che vede in lei la degna erede di Filippo Bisciglia, volto iconico alla conduzione del programma, ormai da molti anni. La grande protagonista della prima puntata è stata proprio lei, che ha fatto da voce narrante a tutti i racconti. Ed è stata proprio lei a rendere i racconti così speciali e così umani. Durante il primo falò di confronto il suo aiuto è stato fondamentale alla coppia formata da Amedeo e Sofia. I due in profonda crisi, non sapevano davvero come riprendere il loro rapporto e con l’aiuto e le parole della Marcuzzi, i due hanno deciso di riprovarci.

A pochissime ore dal nuovo e attesissimo appuntamento con il viaggio nei sentimenti di Temptation Island, Alessia Marcuzzi ha svelato alcuni dettagli sul suo outfit di stasera. La donna ha deciso di indossare un pantalone bianco, un camicia gialla a righe e un paio di stivaletti camperos in pelle bianca con dei ricami.

Stivaletti che le donano moltissimo e che abbiamo visto anche nella scorsa puntata nell’outfit mattiniero che ha indossato per accogliere le coppie sulla spiaggia candida dell’Is Morus Relais. Oltretutto gli stivaletti sono stati indossati anche per un servizio fotografico sulle candide spiagge della sardegna, proprio dalla conduttrice.

La conduttrice li possiede sia neri che in versione beige e bianca e li indossa a seconda degli abbinamenti degli abiti.

In ogni caso, il prezzo degli stivaletti è davvero da capogiro. Fanno parte della collezione primavera estate 2020 di Isabel Barant, come potete vedere anche nel post di sopra e hanno un valore di 546,00 euro. Insomma una cifra davvero da capogiro per un paio di stivaletti, che però dobbiamo ammettere essere davvero belli. Non ci resta che aspettare la puntata di questa sera per sapere cosa succederà alle altre 5 coppie nel villaggio.