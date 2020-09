L’amico è in ospedale: il messaggio di Bianca Guaccero per Raimondo Todaro commuove i social.

Bianca Guaccero ha pubblicato sul suo profilo instangram, tramite delle storie e anche postando un video, un bellissimo messaggio per il suo amico Raimondo Todaro, che come sappiamo è stato operato. La meravigliosa conduttrice ha ormai preso le redini del programma Detto Fatto, la sua conduzione è molto apprezzata dal pubblico da casa. Bianca infatti mostra sempre una personalità molto allegra e riesce a coinvolgere i telespettatori con un grande entusiasmo. La sua carriera è iniziata giovanissima, in particolare la ricordiamo nel ruolo di Carolina Scapece in “Capri”, che ha avuto fin dal principio un successo incredibile. Un’interpretazione la sua che ha fatto appassionare milioni di italiani. La Guaccero possiede una bellezza spettacolare, tratti mediterranei e un fisico da far invidia a chiunque. Aggiorna spesso i suoi migliaia di follower con scatti quotidiani e anche foto che riguardano il suo amato lavoro. Da pochissimo, la conduttrice ha pubblicato un video e delle storie che la ritraggono insieme al maestro di danza Raimondo Todaro, che come sappiamo ha subito un’operazione nei giorni scorsi. Il messaggio ha emozionato letteralmente il web. Scopriamo nel dettaglio le parole della donna.

Bianca Guaccero commuove i fan con un messaggio per l’amico in ospedale

La bella conduttrice di Detto Fatto ha voluto mandare un messaggio di pronta guarigione per Raimondo, il bravissimo maestro di ballo che nella nuova stagione di Ballando con le stelle ha affiancato Elisa Isoardi. Infatti, Todaro dopo essere stato presente insieme alla Isoardi alla prima puntata di Ballando, mostrando il talento immenso che da sempre possiede, è stato colpito da un brutto episodio. Il ballerino ha dovuto subire improvvisamente un intervento, è stato operato di appendicite. Bianca allora ha deciso di pubblicare sul suo profilo un messaggio per augurargli di riprendersi al più presto, mostrando all’uomo tutto il suo sostegno. La Guaccero non ha mai nascosto di essere tanto amica di Raimondo Todaro, e di provare nei suoi confronti un profondo bene, tanto che quando il ballerino si è separato dalla moglie, non ha espresso nessun giudizio, decidendo di non intromettersi. Per questo ha pensato di dedicare un post al suo caro amico, parole che hanno commosso letteralmente tutti i suoi follower: un gesto molto apprezzato da tutto il web.

