Anna Tatangelo nuovo giudice in un programma tv: l’annuncio ufficiale sui profili social della cantante… la gioia della donna

In questi giorni la cantante di Guapo si è davvero data da fare con le foto sul suo account ufficiale Instagram, pubblicando sempre scatti e selfie decisamente provocanti. La sua è stata un’estate ricca di scatti bollenti sotto le docce, con i costumi da bagno attillati e soprattutto sempre al centro dell’attenzione, non solo per la sua vita amorosa, ma soprattutto per i nuovi successi musicali. Ma c’è da dire che anche se la sua figura per moltissimo tempo è stata legata a quella dell’ex compagno Gigi D’Alessio, il suo successo e il suo eco degli ultimi anni, lo deve solo ed esclusivamente alla sua bravura. La cantante, tra l’altro ha moltissimi progetti che bollono in pentola. Ultimo, ma non per importanza, quello che poco fa ha svelato attraverso le sue pagine social, soprattutto Instagram. Scopriamo insieme di cosa si tratta e dove la vedremo prossimamente.

Anna Tatangelo giudice in un programma tv: l’annuncio ufficiale

Fino ad ora non abbiamo mai avuto occasione di vederla alle prese con ruoli diversi da quelli della cantante. Quindi siamo certi che le nuove vesti della donna vi piaceranno moltissimo. E’ sempre un ruolo inerente alla sua professione, ma in un contesto decisamente diverso. La donna è stata infatti scelta come giudice di un noto programma musicale Mediaset, che negli ultimi due anni ha fatto letteralmente impazzire tutti i telespettatori.

La donna infatti sarà uno dei nuovi giudici di ‘All Together Now’. Una bellissima notizia per la cantante, che avrà modo certamente di farsi conoscere ancor meglio.

All Together Now:

L’anno scorso, il montepremi in palio è stato di 50.000 euro, come ha ‘spifferato’ Michelle Hunziker sul suo profilo ufficiale Instagram. I conduttori saranno probabilmente sempre Michelle Hunziker e Jay-X come negli anni precedenti. I due terranno a bada un gruppo scatenatissimo di oltre 100 giudici in casella, che esprimono il loro assenso o il loro dissenso alle esibizioni dei vari concorrenti. Tutti i concorrenti con maggior punteggio attraversano le varie fasi della competizione, fino ad arrivare alla finalissima. Non sappiamo dirvi chi saranno gli altri tre giudici che affiancheranno Anna Tatangelo al bancone, ma non dubitiamo che possano essere svelati nel corso delle prossime ore. Non resta che attendere.