Look da infarto per Barbara D’Urso su Instagram: il babydoll mette in evidenza una scollatura da capogiro e le trasparenze mandano il web in tilt.

Barbara D’Urso non smette di lasciare senza fiato i follower: la splendida sessantenne, regina dei programmi Mediaset, ha una forma fisica invidiabile e le foto che posta sui suoi profili social lo confermano ogni volta. Tanti i detrattori che l’accusano di fare scatti non adatti alla sua età e di voler mettersi in mostra a tutti i costi, ma anche tanti tra ammiratori ed ammiratrici che elogiano i suoi look vistosi e che, va detto, lady Cologno indossa meravigliosamente. Barbara però sembra non curarsi delle critiche e va avanti sempre a testa alta, con ironia e leggerezza, senza prendersi troppo sul serio.

Barbara D’Urso, il look trasparente è da infarto: i follower in delirio

E’ di pochi minuti fa il selfie postato dalla D’Urso che ha scatenato una marea di like e commenti da parte degli utenti: la conduttrice seduta su un tavolino, indossa un meraviglioso babydoll nero con una profonda scollatura che mette in risalto le sue forme generose e che i fan hanno mostrato di apprezzare moltissimo. Poi, come se non bastasse a far girare la testa, il look notturno scelto dalla bellissima Barbara ha anche delle trasparenze che richiamano lo sguardo sulle sue splendide gambe. “Sei bellissima”, “Meravigliosa”, “Stupenda”, questo il genere di commenti che si leggono sotto la foto. Come detto prima, non manca qualche critica da parte di coloro che non accettano scatti del genere sui social e soprattutto da parte di una donna matura e con figli. Ma la D’Urso ha una classe innata ed un carattere forte che le permettono di ignorare le critiche, consapevole che un personaggio pubblico con la sua popolarità è esposto a qualunque tipo di commento e che è molto più saggio fare finta di niente e andare avanti a testa alta, continuando ad essere semplicemente sé stessi. “Bene o male, purché se ne parli”, diceva Oscar Wilde e siamo convinti che questo sia uno dei motti preferiti anche dalla bravissima Barbara D’Urso.

Complimenti ancora alla splendida conduttrice per il “look choc” come ama dire anche lei.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui