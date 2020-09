‘Carta Bianca’, Bianca Berlinguer duramente offesa durante la diretta tv: “Stai zitta gallina”, cos’è successo e chi ha attaccato apertamente la conduttrice

Carta Bianca è certamente tra i programmi di attualità politica più seguiti e apprezzati della nostra televisione. Sempre al timone, una Bianca Berlinguer super professionale e sempre attenta, che tiene compagnia agli Italiani dal 2016. La conduttrice non si fa sfuggire mai nulla ed è sempre attenta a tutti gli argomenti più spinosi e importanti della politica del nostro Bel Paese. Peccato però che non sempre riesca ad ottenere i risultati sperati e a mantenere un clima sereno all’interno dello studio. A volte infatti può capitare che gli ospiti battibecchino o ci siano degli scontri anche abbastanza accesi, ma si sa, quando si parla di politica questo può facilmente accadere. A volte però non sono solo gli ospiti a dare filo da torcere alla Berlinguer, ma anche alcuni collaboratori con una indole piuttosto forte. E’ quello che è accaduto ieri sera in diretta e che ha reso la puntata piuttosto animata… Scopriamo insieme cos’è accaduto.

Carta Bianca, Bianca Berlinguer offesa in diretta: “Stai zitta gallina”, cos’è successo

All’interno della trasmissione condotta da Bianca Berlinguer, ‘Carta Bianca’, non ci sono solamente ospiti saltuari, ma anche personalità che intervengono nel corso di ogni puntata. Questo è il caso di Mauro Corona, scrittore e personaggio talvolta sopra le righe, che aiuta la Berlinguer nel corso della puntata, però ieri sera è successo l’incredibile… L’uomo è stato rimproverato dalla conduttrice per aver fatto pubblicità ad un hotel e lui spazientito l’ha attaccata e offesa in diretta tv.

C'è grande intesa tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer. #cartabianca (22 settembre 2020) pic.twitter.com/Tyafmx2ohp — LALLERO (@see_lallero) September 22, 2020

“Se lei mi vuole qui tutta la stagione mi fa dire le cose, sennò la mando in malora e me ne vado”. La conduttrice ha provato nuovamente a spiegare gentilmente all’uomo di non potergli consentire di fare pubblicità ad un Hotel, è contro il regolamento e a queste parole l’uomo ha del tutto perso il senno: “La mando in malore e me ne vado. Adesso lei stia zitta. Stia zitta una buona volta, gallina. La sua trasmissione da stasera se la conduce da sola, gallina“. La risposta della conduttrice non è fatta ovviamente attendere e lo ha zittito, prima che potesse lasciare il collegamento e la trasmissione: “Senta, io non posso accettare che lei diventi maleducato e sgradevole, insultando me che sono qui a condurre la trasmissione. Quindi ‘gallina’ lo dice a chi vuole ma non si permetta di dirlo a me. Chiaro il concetto? Dopodiché ci sono regole che anche lei deve rispettare. Non si può fare pubblicità in televisione ad alcuni alberghi”.