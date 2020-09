In una delle sue ultime foto su Instagram, Costanza Caracciolo si lascia immortalare di spalle con indosso un leggins aderente un micro top: il dettaglio…

Tra le tutte le veline che si sono alternate sul bancone di ‘Striscia la Notizia’, Costanza Caracciolo è, senza alcun dubbio, colei che, ancora adesso, riscuote un successo davvero assoluto. In compagnia con la bellissima Federica Nargi, la giovanissima siciliana ha saputo conquistare, in un vero e proprio batter baleno, l’attenzione di tutti. Viso angelico, splendidi occhi azzurri e lunghi capelli biondi, la Caracciolo ha fatto perdere la testa davvero a tutti. Ed ancora adesso lo fa, sia chiaro. Sul suo canale social ufficiale, ad esempio, sono davvero tantissimi gli scatti fotografici che, vi assicuriamo, in un vero e proprio batter baleno, conquistano un successo più che spropositato. L’ultimo, giusto per citarne uno, è stato condiviso qualche ora fa. Con uno sguardo magnetico e con indosso un leggins super aderente e un micro top, la moglie di Bobo Vieri è letteralmente da togliere il fiato. Eppure, c’è chi non ha potuto affatto fare a meno di notare un ‘particolare’ dettaglio. Ecco di che cosa parliamo.

Costanza Caracciolo, leggins aderente e micro top: quel dettaglio non sfugge

Sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale, pochissime ore fa, Costanza Caracciolo ha condiviso uno scatto fotografico davvero da togliere il fiato. Con indosso un abbigliamento molto semplice, come d’altra parte è lei, l’ex velina di Striscia la Notizia ha letteralmente fatto girare la testa a tutti i suoi sostenitori. Anche perché, parliamoci chiaro, un particolare dettaglio non può assolutamente passare inosservato. Procediamo con ordine, però. E cerchiamo di capire dapprima di che cosa stiamo parlando.

Seppure sia solita condividere degli scatti fotografici davvero da urlo, questo ha condiviso una particolare attenzione. Da come si può chiaramente vedere dallo scatto in alto, Costanza indossa un leggins di colore grigio super aderente e un micro top. Un abbigliamento molto semplice, come dicevamo precedentemente, e che, soprattutto, evidenzia alla grande un ‘particolare’ dettaglio. Ecco di che cosa parliamo.

Questo ne è soltanto uno, ma, vi assicuriamo, ce ne sono tantissimi di commenti che sottolineano di quanto, a pochi mesi di distanza dal suo secondo parto, la forma di Costanza sia ritornata splendida.

