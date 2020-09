Grande Fratello VIP, spunta una foto di Patrizia De Blanck da giovane: davvero incantevole la Contessa, oggi concorrente del reality.

Una delle protagoniste indiscusse di questa quinta edizione del Grande Fratello VIP, iniziata da poco, è sicuramente Patrizia de Blanck. La contessa si è subito fatta notare: ricordiamo che non appena entrata è stata protagonista di una lite con l’influencer Tommaso Zorzi ma il colpo di scena è arrivato quando si è spogliata completamente avanti le telecamere della casa di Cinecittà! Le sono bastate poche ore per diventare la ‘regina’ del reality, quella più chiacchierata ed anche discussa: ad esempio Cristiano Malgioglio l’ha incolpata di usare un linguaggio troppo scurrile ma senza quello non sarebbe lei. Poi i complimenti: “Una donna che ti dice quello che pensa e non usa filtri. Meglio lei che dà pieno ritmo al programma che una gatta senza artigli o un uomo senza carisma”. Insomma, quest’anno nella casa c’è un personaggio dalla personalità molto forte: ma voi avete mai visto la Contessa da giovane? Sua figlia Giada ha postato un vecchio scatto sul suo canale social che vi lascerà a bocca aperta! Date un’occhiata.

Grande Fratello VIP, ricordate la Contessa De Blanck da giovane? Spunta l’incantevole foto del passato

Giada De Blanck è la figlia di Patrizia e tutti la ricorderanno per averla vista nel reality L’Isola dei Famosi dove si è classificata al secondo posto, dopo Walter Nudo che vinse l’edizione. La bionda ha pubblicato poche settimane fa una vecchia fotografia della sua mamma, la Contessa, e del suo papà, Giuseppe Drommi. La bellezza di Patrizia è davvero scioccante:

Un fisico da urlo, abbigliamento alla moda ed un viso meraviglioso: Patrizia de Blanck in questa fotografia è davvero uno schianto.

Chi è Giuseppe Drommi, il papà di Giada?

Giuseppe Drommi e’ stato al centro del gossip e della cronaca italiana a lungo. Noto non solo per la storia d’amore avuta con la contessa De Blanck ma anche per il dramma legato alla fine della storia con Anna Fallarino. Era un ingegnere, console di Panama: la sua scomparsa risale al 1999. Ha sposato nel 1971 la Contessa De Blanck e nel 1981 è nata Giada.