Nel corso della puntata odierna di Storie Italiane, la famosa attrice ha raccontato il suo dramma e la dolorosa scoperta del tumore: racconto da brividi.

Come al suo solito, anche Mercoledì 23 Settembre, Eleonora Daniele ha regalato una puntata di ‘Storie Italiane’ davvero imperdibile. Sempre di pari passo con l’informazione e di tutti gli ultimi fatti di cronaca, il famoso programma di Rai Due è solito intrattenere il suo amato ed affezionato pubblico con dei servizi davvero incredibili e, soprattutto, con degli ospiti più che eccezionali. In alcuni dei nostri articoli, vi abbiamo parlato, ad esempio, delle magnifiche interviste a Rita Forte o di tanti altri personaggi televisivi. Adesso, invece, vi parleremo del racconto da brividi che, durante la puntata odierna dello show, la famosa attrice ha fatto alla padrona di casa in merito alla scoperta del tumore al seno. Un vero e proprio dramma, da come si può chiaramente. E che, com’è giusto che sia, la celeberrima cantante non ha potuto fare a meno di raccontare pubblicamente. Ecco cos’è successo. E, soprattutto, di chi parliamo.

Il dramma della famosa attrice: la scoperta del tumore

A distanza di alcuni giorni dalla confessione di Catherine Spaak di avere avuto un’emorragia celebrale, tocca ad un’altra celeberrima attrice raccontare il suo immenso dramma. Entrata nello studio televisivo di ‘Storie Italiane’, la giovanissima si è letteralmente raccontata alla padrona di casa. E ha svelato, per filo e per segno, il suo immenso dramma: la scoperta del tumore. Il tutto, stando a quanto raccontato dalla diretta interessata ad Eleonora Daniele, sarebbe partito diversi anni fa. Quando, dopo aver iniziato a sentirsi male, si è resa conto di aver avuto quello che sembrava essere un ascesso al seno. Ed ha deciso, com’è giusto che sia, di sottoporsi a tutti gli accertamenti del caso. Il responso, però, è stato davvero drammatico. ‘Tumore maligno’, ha detto Sabrina Paravicini alla padrona di casa del programma di Rai Due. Un carcinoma, quindi. Che, com’è giusto, ha comportato tutte le conseguenze: terapia e chemio.

Da come si può chiaramente capire, quindi, quello vissuto da Sabrina Paravicini è stato un vero e proprio dramma. Che, tra l’altro, lei ha voluto ampiamente documentare e testimoniare sui suoi canali social. Sul suo profilo Instagram, ad esempio, sono numerosi i post in cui la famosissima attrice de ‘Il Medico in Famiglia’ rendeva partecipi i suoi sostenitori di quello che accadeva. A partire, quindi, dalla operazione fino al corso post-operatorio. Insomma, un’importantissima e validissima scelta per far sentire meno sole e più guerriere tutte quelle donne che, purtroppo, hanno sofferto o soffrono ancora adesso come lei.