Elisa Isoardi, “statemi vicino, vi prego”: cos’è successo dopo l’infortunio di Raimondo Todaro, ricoverato per appendicite.

Un’edizione, quella attuale di Ballando con le stelle, ricca di ostacoli e imprevisti. Dopo lo stop di marzo a causa del lockdown e il il nuovo slittamento delle scorse settimana, per la presenza di contagiati nel cast, arriva un altro brutto colpo: Raimondo Todaro, ballerino professionista dello show, è stato ricoverato ed operato qualche giorno fa, per appendicite. Tutto è andato bene, ma il ballerino dovrà affrontare un periodo di convalescenza. Chi ballerà, quindi, con Elisa Esoardi, sua compagna di avventura a Ballando? Come ha spiegato la conduttrice Milly Carlucci in un video, non è ancora deciso. Tutto sta procedendo step by step e non è ancora chiaro cosa accadrà sabato sera. La Isoardi, però, continua a provare le coreografie. E, qualche ora fa, ha pubblicato alcune stories che non sono passate inosservate. Ecco cosa è successo.

Elisa Isoardi, “statemi vicino, vi prego”: la richiesta ai suoi fan dopo l’infortunio di Raimondo Todaro

“Statemi vicino, vi prego!”. Sono queste le parole che Elisa Isoardi ha rivolto ai suoi followers di Instagram. La conduttrice è una delle concorrenti ufficiali di Ballando con le stelle e proprio nelle sue stories Instagram ha raccontato ai fan il complicato periodo che sta attraversando. Il suo compagno di ballo, infatti, è momentaneamente assente per motivi di salute, ma lei sta continuando ad allenarsi. “Vedremo cosa succederà, io intanto comunque mi sto allenando per una coreografia. Sarà una bellissima sorpresa per voi, questo lo faccio per me e Raimondo, affinché possa tornare prestissimo di nuovo insieme!”. Un messaggio positivo quello della Isoardi, che, però, ammette che non è affatto facile ballare in questo modo e, in attesa di scoprire cosa accadrà sabato, chiede al suo pubblico di starle vicino!

E siamo certi che i numerosissimi fan della Isoardi accoglieranno la richiesta della splendida conduttrice. Che vedremo sulla pista di Ballando con le stelle nella seconda puntata dello show di Rai Uno, in onda sabato 26 settembre in prima serata! Seguirete l’appuntamento con Milly Carlucci?