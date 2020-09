Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, spunta un retroscena davvero inaspettato: la rivelazione choc è appena saltata fuori, cos’è successo.

Seppure Elisabetta Gregoraci sia all’interno della casa del Grande Fratello Vip da pochissimi giorni, continua a fare chiacchierare per la sua storia d’amore, anche se terminata da ben tre anni, con Flavio Briatore. Sappiamo benissimo e, tra l’altro, è stata la diretta interessata a svelarlo durante la terza diretta del programma che, seppure il loro matrimonio sia giunto definitivamente al termine, i due continuano a mantenere un ottimo rapporto. Ecco, la domanda, a questo punto, sorge spontanea: l’imprenditore milanese, quindi, avrà seguito l’ingresso della sua ex moglie nella famosa casa di Cinecittà? A svelare ogni cosa a tal proposito è stato il settimanale ‘Chi’. Stando a quanto traspare, sembrerebbe che il buon Briatore non abbia affatto seguito, almeno per la prima puntata, la bellissima Gregoraci. E che, piuttosto, abbia preferito trascorrere la serata fuori. Insomma, un retroscena davvero inaspettato, c’è da ammetterlo. Ma scopriamo insieme tutti i dettagli.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, spunta un retroscena ‘choc’: i dettagli

Si tratta, senza alcun dubbio, di un retroscena davvero ‘choc’, c’è da ammetterlo. Stando a quanto si apprende dal settimanale ‘Chi’, sembrerebbe che, nonostante lo splendido rapporto instauratosi dopo la fine del loro matrimonio, Flavio Briatore non abbia affatto ammirato l’ingresso di Elisabetta Gregoraci nella casa del Grande Fratello Vip. Ebbene si. È proprio questo che si legge sul settimanale di Alfonso Signorini. A quanto pare, infatti, sembrerebbe che l’imprenditore milanese non si sia affatto gustato la splendida entrata della sua ex moglie e, quindi, non abbia inaugurato insieme a lei questa sua nuova avventura televisiva, piuttosto sembrerebbe che abbia preferito trascorrere la serata fuori casa. Anzi, vi diremo molto ma molto di più. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che il buon Briatore non era affatto da solo, bensì in ‘dolce compagnia’.

Insomma, a quanto pare, sembrerebbe proprio che Flavio Briatore non abbia seguito la sua ex moglie entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Cosa sarà successo realmente? E, soprattutto, adesso la starà seguendo?

Il bacio con Pierpaolo Petrelli

Data la sua immensa e smisurata bellezza, Elisabetta Gregoraci non è assolutamente passata inosservata. Nemmeno agli occhi di Pierpaolo Petrelli. Che, dopo il bacio in piscina, sembrerebbe che abbia confessato ai suoi compagni di viaggio di essere realmente preso dalla bellissima showgirl. Cosa succederà secondo voi? La affascinante calabrese cederà al fascino dell’ex velino? Staremo a vedere! In fondo, il loro viaggio è appena iniziato. Restate aggiornate e non ve ne pentirete, ne siamo sicuri!

