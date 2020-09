Gf vip, Alfonso Signorini risponde alla accuse in merito alla lite con Franceska Pepe: “Non mi piace la televisione urlata”, la rivelazione…

All’interno del reality più famoso d’Italia, la bella Pepe si sta facendo conoscere per essere sempre in conflitto con gli altri inquilini della casa. La ragazza infatti non riesce proprio ad andare d’accordo con i concorrenti del reality e spesso litiga in malo modo con questi, soprattutto con Tommaso Zorzi. I due infatti non riescono davvero a trovare un punto d’incontro e spesso e volentieri sono ai ferri corti, come durante la puntata di lunedì sera. Dopo la puntata e il litigio in diretta i due hanno continuato il battibecco e a rimbeccarsi. Durante la diretta Alfonso Signorini era stato costretto ad intervenire, tanto da essere definito come un conduttore scostumato dal web, per aver zittito la ragazza, senza dargli modo di replicare. In moltissimi lo hanno attaccato per i modi un po’ bruschi che non gli appartengono. E qualcuno avrà pensato anche che il suo modo di fare fosse dettato dalla poca simpatia nei confronti della ragazza, ma i motivi sembrano essere davvero altri.

Gf vip, Alfonso Signorini risponde alla accuse: “Non mi piace la televisione urlata”

La modella che ieri sera ha avuto un altro scontro con Zorzi e la Brandi a causa della cena, non riesce proprio ad andare d’accordo con gli inquilini. La ragazza, infatti, ha deciso di cucinare solo per se, senza invitare alcun concorrente a favorire con lei. Inutile dirvi che Zorzi è scoppiato e l’ha bacchettata: “Amore però facciamo per tutti! Altrimenti quei carciofini vanno via solo per te, quando magari li puoi mettere per tutti“. A quel punto interviene anche la Brandi per cercare di spiegare alla Pepe, che quando si cucina si può anche pensare al gruppo, piuttosto che solo a se, in termini gentili e pacati. Ma l’influencer sembra non cogliere il messaggio né della Brandi, né di Zorzi che inizia a spazientirsi.

CASA CHI- GF VIP PUNTATA 3 🔴 Cosa ci potrebbe essere tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli? Qual è il punto debole di Tommaso Zorzi emerso dalla lite con Franceska Pepe? Fausto Leali ha diviso il web, parla Alfonso Signorini (00:25). Chi saranno i nuovi Clizia e Paolo? Ecco cosa ci hanno raccontato gli ex inquilini della casa più spiata d’Italia (min 15:25)😉 🍿 . Pubblicato da Chi Magazine su Mercoledì 23 settembre 2020

Una cosa simile è capitata anche durante la diretta, tanto da far infuriare il padrone di casa, che l’ha zittita in malo modo. L’uomo è poi intervenuto a ‘CASA CHI‘, spiegando che l’ha fatto solo ed esclusivamente perché odia fortemente la televisione urlata. Oltretutto ha spiegato di avere problemi di udito, motivo per cui odia questo tipo di urla e modi di fare.