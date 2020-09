Gf Vip, drastica decisione di Franceska Pepe: scintille in cucina con Tommaso Zorzi e Matilde Brandi, cos’è successo nella nottata tra i tre concorrenti

Francesca è nata il 21 maggio del 1991 ed è originaria di Sarzana in Liguria e attualmente è una nota modella e influencer. La giovane può vantare di un fisico davvero notevole tanto che nel 2016 ha conquistato il titolo di Miss Europa. insomma una gran bella soddisfazione per la ragazza che certamente lavora con il suo corpo. Bellissima e dalle curve mozzafiato, è alta un metro e settantotto centimetri. Grazie alla vittoria della fascia da Miss Europa ha potuto posare per diverse riviste importantissime, tra cui anche diverse riviste per adulto. Nel 2016 posa in foto hot e molto spinte per la versione italiana del magazine Playboy. Insomma una carriera da modella di tutto conto che in molte vorrebbero poter avere. Ma c’è da dire anche la Pepe è salita agli onori dei rotocalchi rosa per le sue questioni sentimentali. In particolare, la ragazza ha avuto una storia d’amore con un personaggio televisivo e della politica molto importante. Stiamo parlando di Vittorio Sgarbi.

Gf Vip, drastica decisione di Franceska: scintille in cucina, cos’è successo

All’interno del reality più famoso d’Italia, la bella Pepe si sta facendo conoscere per essere sempre in conflitto con gli altri inquilini della casa. La ragazza infatti non riesce proprio ad andare d’accordo con i concorrenti del reality e spesso litiga in malo modo con questi, soprattutto con Tommaso Zorzi. I due infatti non riescono davvero a trovare un punto d’incontro e spesso e volentieri sono ai ferri corti, come durante la puntata di lunedì sera. Dopo la puntata e il litigio in diretta i due hanno continuato il battibecco e a rimbeccarsi.

L’ultima lite è arrivata stanotte, quando la ragazza ha deciso di cucinare solo per se, senza invitare alcun altro concorrente a favorire con lei. Inutile dirvi che Zorzi è scoppiato e l’ha bacchettata: “Amore però facciamo per tutti! Altrimenti quei carciofini vanno via solo per te, quando magari li puoi mettere per tutti”. A quel punto interviene anche la Brandi per cercare di spiegare alla Pepe, che quando si cucina si può anche pensare al gruppo, piuttosto che solo a se, in termini gentili e pacati. Ma l’influencer sembra non cogliere il messaggio né della Brandi, né di Zorzi che inizia a spazientirsi. E spiega che non è per i carciofi, ma per il gesto in sé di pensare solo a se stessa. Potete vedere il video completo QUI.