Reduci dall’ultima puntata andata in onda lo scorso lunedì del Gf Vip, i concorrenti esprimono i loro pareri, e proprio lei dichiara su Fulvio Abbate :”E’ falso”..

Il Grande Fratello Vip è ricco di sorprese e colpi di scena. Da quando ha fatto il suo esordio lunedì 13 Settembre ne abbiamo viste davvero delle belle. Scene eclatanti che ci hanno lasciato a bocca aperta in questi ultimi giorni si ripetono e ci tengono incollati allo schermo. Lunedì 21 Settembre è andata in onda la terza puntata del Gf Vip, ed Alfonso Signorini ha dovuto prendere atto di diverse ed importanti decisioni a seguito di alcuni avvenimenti che si sono verificati all’interno della casa, come la squalifica del concorrente Fausto Leali. Ma non solo, perché nel corso della puntata abbiamo assistito anche ad alcuni scontri fra i concorrenti, come quello di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, lo scontro tra Franceska Pepe e Tommaso zorzi, o ancora quello che ha visto protagonista Fulvio Abbate che ha espresso un duro parere nei riguardi della concorrente calabrese Elisabetta Gregoraci. A seguito di quanto è accaduto nella puntata andata in onda lunedì, i concorrenti discutono su chi sia il possibile indiziato che dovrà abbandonare la casa, fra quelli che sono stati nominati, e a tal proposito arriva qualche parolina di troppo nei riguardi del concorrente Fulvio Abbate. A pronunciarle è proprio lei..

Gf Vip, uno dei concorrenti rivela :”Fulvio è falso”

A seguito di una chiacchierata fra coinquilini, ci si confronta per capire tra i concorrenti nominati chi sarà a dover chiudere la valigia e tornare a casa. A discutere ci sono Francesco Oppini, Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi che si confrontano sui nominati della settimana che sono Massimiliano Morra, Matilde Brandi, Fulvio Abbate e Franceska Pepe. Alla conversazione poco dopo di aggiunge anche la concorrente Elisabetta Gregoraci, che si introduce nel discorso dopo aver sentito che Fulvio si sarebbe chiarito con Tommaso in merito alla discussione avuta, ma Elisabetta non stenta a dire la sua sul concorrente Fulvio:“Lui fa sempre così, prima offende e poi chiede scusa. E’ falso“.

Parole che trovano oltretutto l’appoggio degli altri concorrenti che si trovano lì a parlarne; Frnacesco Oppini infatti aggiunge :“Sta venendo fuori che Fulvio non è puro. Non è trasparente”.

