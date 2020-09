Incredibile somiglianza con mamma e papà, lei è la figlia della nota conduttrice, vediamo se con alcuni indizi la riconoscete!

E’ la figlia di due volti nel panorama televisivo italiano, in particolar modo perché hanno iniziato la loro carriera entrambi come giornalisti e si son poi fatti strada diventando lei una nota conduttrice mentre lui ha una storia in politica. I suoi genitori le hanno sempre dato un grande supporto nelle scelte che ha deciso di fare nel corso della sua vita ed ancora oggi a 24 anni può contare sull’appoggio dei propri genitori. La coppia in questione è quella formata da Giorgio Gori e Cristina Parodi. I due sono sposati da 25 anni. Giorgio ha una carriera da giornalista ed attualmente è Sindaco di Bergamo; Cristina Parodi, sorella della conduttrice televisiva Benedetta Parodi, ha anche lei alle spalle una carriera di tutto rispetto da giornalista, ed ha fatto il suo debutto in Tv nel 1988. All’inizio degli anni ’90 è poi passata alla Mediaset e nel 1992 insieme ad Enrico Mentana ha fondato il Tg 5. E’ stata lei inoltre a lanciare Verissimo, il programma che oggi è condotto da Silvia Toffanin. All’epoca ha raggiunto grande notorietà la Parodi con il nuovo format. Oggi è un po lontana dal mondo della Tv ma a quanto pare la giornalista si sta reinventando come stilista. Dal matrimonio con Giorgio Gori sono arrivati 3 figli, Benedetta nata nel ’96, Alessandro nato nel ’97 ed Angelica nata nel 2001. Conosciamo meglio Bendetta; la somiglianza con mamma Cristina vi sorprenderà.

Lei è la figlia della nota conduttrice: la somiglianza vi sorprenderà

Come abbiamo accennato Benedetta Gori è la primogenita della famiglia Gori-Parodi. E’ nata a Bergamo nel 1996 ed ha 24 anni. Dopo essersi diplomata presso il Liceo Linguistico di Bergamo ha proseguito gli studi universitari, e si è laureata in Scienze Gastronomiche all’Università degli Studi di Bra. Oltre agli studi compiuti, Benedetta ha anche un passato da modella. Infatti alla veneranda età di 18 anni ha partecipato a Next Generation, tuttavia quel percorso è iniziato e finito lì, perché Benedetta ha scelto di non continuare con la carriera da modella. E’ molto attiva sui social e vanta un numero pari a circa 26 mila e più seguaci. Dal suo profilo Instagram si può infatti vedere che la giovane è una grande appassionata di sport, ama tanto viaggiare ed ha un bellissimo rapporto con la sua famiglia. In particolare con mamma Cristina, le due infatti hanno un legame molto forte. Ha una carattere molto sensibile, come la stessa Cristina ha detto un po di tempo fa a Vanity Fair :” Benedetta è quella più affascinante ,se vogliamo , ma anche la più fragile e sensibile”. Con mamma Cristina oltre al saldo legame madre-figlia c’è anche una forte somiglianza. Guardate un po qui:

La somiglianza con mamma Cristina è davvero incredibile. Quasi potremmo dire che in questa foto c’è proprio lei Cristina Parodi, non trovate?