Laura Chiatti e la scollatura da capogiro nella foto da poco pubblicata: l’inquadratura dall’alto è ‘rovente’.

La bellissima attrice e modella italiana Laura Chiatti si mostra con una scollatura da capogiro, facendo impazzire il web. La nota attrice è una delle donne più amate e seguite degli ultimi tempi, per la sua spontaneità e genuinità. La donna fin dall’adolescenza ha la passione per la recitazione, infatti, debutta giovanissima nel soap “Un posto al sole”, in seguito inizia ad acquistare una certa popolarità, partecipando a diverse fiction e serie, come Carabinieri, Incantesimo, Diritto Di Difesa, e tantissimi altri ancora. Ricordiamo soprattutto il suo ruolo da protagonista insieme a Riccardo Scamarcio in Ho voglia di Te, un film che ha fatto sognare i giovani e non solo, per il romanticismo che ha accompagnato i due giovani. Laura Chiatti grazie al suo talento raggiunge una fama incredibile, doti le sue che non conoscono confini. Proprio per questa sua immensa maestria nel lavoro, è protagonista di diversi film importanti, che portano la sua carriera ad un immenso successo. Per quanto riguarda la sua vita privata, la bellissima attrice è sposata con l’attore Marco Bocci dal 2014, e insieme hanno due meravigliosi figli, Enea e Pablo. Da pochissimo la donna ha postato una foto che ha scatenato il web. Entriamo nel dettaglio dello scatto.

Laura Chiatti e la scollatura da capogiro: manda in delirio il web

Laura Chiatti è una delle attrici più amate e seguite, un talento che l'ha portata al culmine del successo, grazie ai numerosi film che l'hanno vista protagonista e non solo, e anche la sua partecipazione in diverse fiction. Recentemente, la Chiatti ha acceso la curiosità del web, con uno scatto molto particolare.

Infatti, Laura ha pubblicato una foto che ha letteralmente mandato in delirio tutti i suoi follower, mostrandosi con una scollatura da capogiro e l’inquadratura dall’alto è ‘rovente’. Una foto che in poco tempo ha raccolto migliaia di like e tantissimi sono stati i commenti ricevuti, tutti apprezzamenti, e non potevamo ovviamente aspettarci altro. La famosa attrice possiede una bellezza fuori dal comune, uno sguardo che incanta chiunque la guardi, occhi chiari e viso d’angelo. Sembra che il tempo per la bellissima Laura Chiatti non passi mai, appare sempre più bella. Con i suoi meravigliosi scatti riesce sempre ad accendere la curiosità dei suoi follower, che la seguono e sostengono.

