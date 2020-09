Lutto nel mondo dello spettacolo: il chitarrista dei Four Season ci lascia dopo una lunga carriera: è morto per Covid-19: lo annuncia la famiglia.

La notizia è di qualche ora fa, ne da il triste annuncio la famiglia. Il chitarrista è morto a Las Vegas, aveva 92 anni ed aveva contratto il Covid-19. Da quando ha contratto il virus ha cominciato a star male, alla fine le sue condizioni di salute si sono aggravate e non ce l’ha fatta. Era un membro della band musicale The Four Season, un gruppo rock e pop dal sound italo-americano che ha ottenuto un grandioso successo a partire dagli anni ’60 grazie al famosissimo brano Sherry divenuto poi colonna sonora del musical di Broadway “Jersey Boys”; ma non solo, perché la band ha collezionato tanti successi con brani che sono divenuti celebri nello scenario musicale, come Oh What a Night, Big Girls Don’t Cry, Walk like a Man. Il chitarrista del gruppo musicale era lui, Tommy De Vito e qualche ora fa è giunta la triste notizia: Tommy De Vito ci ha lasciati.

E’ lutto nel mondo dello spettacolo: è morto Tommy De Vito, il chitarrista dei Four Season

L’annuncio della sua scomparsa lo ha dato la famiglia e subito dopo di sono uniti al cordoglio anche gli altri membri del gruppo musicale del quale ha fatto parte. Su facebook infatti altri due membri della band salutano Tommy De Vito. Frankie Valli nella sua pagina Facebook annuncia con grande tristezza la scomparsa del loro collega ed amico e si unisce al dolore della famiglia esprimendo la grande mancanza che sentirà da ora in poi, allo stesso modo anche Bob Gaudio ci tiene a fare un saluto a Tommy. Tommy era un cantante e musicista statunitense e la sua carriera da musicista ha raggiunto grande successo già negli anni ’50 quando lui ed il suo fratello gemello Nick De Vito formarono il The Variety Trio insieme a Hank Majewski. Aveva 16 anni Tommy quando ha fatto la conoscenza di Frankie Valli che decise di entrare a far parte del gruppo, che poi è diventato quello dei Four Season.

Tommy lasciò la band nel 1970 a causa di diverse discussioni che avevano creato malumori all’interno della band. il volto di Tommy De Vito è noto per aver recitato al fianco di Joe Pesci, nel film Casinò, di Martin Scorsese. Oggi ci ritroviamo a ricordarlo dopo aver appreso della sua scomparsa a causa del Covid-19.