Parigi, allarme bomba: evacuata la Torre Eiffel, cosa sta succedendo

Francia, allarme bomba a Parigi: la Torre Eiffel evacuata repentinamente. Le forze dell’ordine francesi stanno indagando, al momento sappiamo solo che…

Momenti di grande apprensione a Parigi: torna l’incubo terrorismo nella capitale della Francia. Questa volta, si parla di una ipotetica bomba nei pressi della Torre Eiffel. Il monumento, stando a quanto si apprende da diverse fonti sul web, sarebbe già stato evacuato. Si tratta, dunque, di un momento di vero terrore per la popolazione parigina. Le forze dell’ordine, come si può immaginare, sono in massima allerta.

Allarme bomba: evacuata la Torre Eiffel a Parigi

La Torre Eiffel è stata evacuata poche ore fa, in mattinata, dopo che la polizia ha ricevuto una telefonata in cui si faceva presente che era stata posizionata una bomba. Si è trattato, come si poteva immaginare, di una telefonata anonima arrivata al comando della Polizia parigina intorno alle 11 di questa mattina. Al momento, sono in corso tutte le operazioni di tutela da parte delle forze dell’ordine: “Il monumento simbolo della Capitale francese è stato evacuato da mezzogiorno e attualmente sono in corso i controlli in loco”, queste le parole della società che gestisce la sicurezza all’interno della Torre, come riportato da Le Parisien.

Cosa sta succedendo

Per ora, si tratta ancora soltanto di un allarme. Un allarme che però ha preoccupata e non poco le forze dell’ordine francesi che hanno immediatamente fatto evacuare la zona. Torna l’incubo terrorismo in Francia. Che si tratti di un attentato? Al momento, ancora non ci sono notizie certe. La bomba non è stata ancora rinvenuta e pertanto non possiamo essere precisi nel riportare cosa sia successo e di cosa si sia trattato davvero. Intanto, su Twitter, impazza l’hashtag e si susseguono decine e decine di video che riportano qualche immagine relativa alla zona circostante il monumento simbolo della Francia.

🇫🇷 [ALERTE] – La Tour Eiffel a été évacuée après un appel téléphonique anonyme expliquant qu'une #bombe se trouvait dans le monument parisien. Le secteur est bouclé et des vérifications sont en cours. (Le Parisien) #tourEiffel #Paris pic.twitter.com/02m4rqOA9f — La Plume Libre (@LPLdirect) September 23, 2020

Ecco, questo è solo uno dei tanti tweet, ma basta affacciarsi sull’hashtag #toureiffel per accorgersi della quantità immane di notizie, foto e video che le persone stanno pubblicando a raffica. Di sicuro, seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore. Vi terremo aggiornati!