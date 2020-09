View this post on Instagram

Ne sono passati di anni ( e di capelli ) dal nostro primo incontro. Era il 1996 e avevo appena cominciato a lavorare per te: dopo un concerto pazzesco a Genova, da solo sul palco per più di tre ore con una chitarra acustica, mi accogliesti in camerino con la gentilezza, l’umanità e l’umiltà che solo chi ti ha incontrato conosce. A me tremavano talmente tanto le gambe all’idea di conoscere Bruce Springsteen, che ricordo riuscii solo a dire “nice to meet you”. Il resto come sempre lo hai fatto tu, chiedendomi di portarti a mangiare il pesto più buono di tutta Genova. Così fu e quello fu il primo di tanti incontri, di tanta musica ed mozioni, di tanti anni di lavoro insieme. Di anni te ne auguro altri cento anzi mille, così come mi auguro di rivederti presto sul palco a San Siro, con centomila persone abbracciate che cantano le tue canzoni. Buon compleanno Boss 💪🏻🎸🎶 #brucespringsteen