Soleil Stasi ‘dopo’ Iannone ci ricasca ancora, nonostante i tanti gossip di cui era stata circondata precedentemente, è stata beccata a Milano proprio con lui.

Nelle scorse settimane erano state molte le voci che parlavano di un presunto flirt di Soleil Stasi con Andrea Iannone, l’ex di Belen Rodriguez. I due infatti erano stati sorpresi dai paparazzi in Sardegna, in atteggiamenti abbastanza affettuosi, tanto che ormai molti dichiaravano l’inizio di una nuova storia d’amore. L’ex di Belen era stato lasciato dalla donna dopo che quest’ultima aveva deciso di intraprendere la relazione con Stefano De Martino. Nonostante tra l’argentina e il bel conduttore sembrava che le cose andassero a gonfie vele, ecco il colpo di scena, i due hanno rivelato di essersi nuovamente separati, e questa volta sembra sia in modo definitivo. Andrea Iannone non ha certo perso tempo e ha proseguito senza mostrare il minimo sconforto. Si sa, i rumors sono sempre tutti accesi e gli occhi dei fan e soprattutto dei paparazzi sono costantemente vigili e infatti, il pilota è stato avvistato con Soleil Stasi. Dopo tante indiscrezioni, la bella influencer ha spiegato ai giornali di non aver avuto nessun rapporto amoroso con Iannone, ma una semplice amicizia, nata da un incontro fortuito. Solei però sembra proprio essere al centro dei riflettori nell’ultimo periodo e questa volta è stata beccata proprio con lui. Scopriamo nel dettaglio di chi si tratta.

Ormai sembra proprio che il gossip sia al centro della vita della bellissima Soleil Stasi, infatti, tempo fa la donna è stata avvistata in Sardegna con Andrea Iannone, il famoso ex di Belen Rodriguez. Le voci di una presunta relazione tra i due erano davvero elevate, dato che i paparazzi li avevano fotografati in atteggiamenti molto confidenziali, mentre sedevano in un locale intenti a parlare senza dar peso agli occhi indiscreti sempre vigili e attenti. La bella Soleil ha però voluto chiarire che in realtà tra i due non c’era assolutamente nulla, ma una semplice amicizia nata da un incontro inaspettato. Anzi, l’ex corteggiatrice del tronista Luca Onestini, è stata ospite del salotto di Barbara D’Urso, a Domenica Live. In quell’occasione ha espressamente dichiarato di non aver nessuna intenzione di iniziare una storia d’amore con un ex di Belen, che per altro è stata anche sua cognata. Infatti, come sappiamo, Soleil è stata fidanzata per un periodo di tempo con Jeremias, il fratello della bellissima showgirl. Ma da pochissimo è arrivata un’indiscrezione bomba: Soleil beccata proprio con Gianmaria Antinolfi.

Come già abbiamo avuto modo di sapere, il noto imprenditore napoletano Antinolfi è stato per un periodo legato proprio alla bella argentina, sono stati infatti paparazzati insieme diverse volte, una frequentazione che però non ha avuto un lungo seguito. Recentemente, il settimanale “Chi” ha lanciato un’indiscrezione bomba, la bella Soleil è stata beccata a Milano proprio con lui, Gianmaria Antinolfi, mentre i due si scambiavano abbracci pieni di tenerezza e sguardi fugaci. E’ evidente che la giovane Stasi non riesce a fare a meno nell’ultimo periodo di essere al centro del gossip, ma soprattutto al centro della vita degli ex di Belen Rodriguez. Che si tratti di un nuovo amore? La verità verrà sicuramente fuori.

