Sonia Bruganelli, moglie del celebre Paolo Bonolis, ama condividere la sua vita con i fan attraverso i social, ma l’ultimo post è un po’ inquietante: “Al mio funerale…”

Sonia Bruganelli è la bellissima moglie di Paolo Bonolis, il famosissimo conduttore che di recente è stato coinvolto nella vicenda che vede protagonista Flavio Briatore. Donna di grande cultura e talento, seguitissima sui social, dove il suo profilo Instagram conta quasi seicento mila follower ed è un’imprenditrice di successo. Sonia Bruganelli è abituata a condividere i momenti della sua vita lavorativa e privata su Instagram, come accaduto qualche giorno fa con un video che ha fatto impazzire i fan e come ha fatto alcuni minuti fa. Il post, tuttavia, è inquietante: “Al mio funerale…” esordisce l’immagine postata che ha ricevuto una marea di commenti da parte di tutte le persone che la seguono. Scopriamo di dettagli.

Sonia Bruganelli e il post inquietante sui social

Sonia Bruganelli è uno dei volti più seguiti sui social, in particolare su Instagram dove ogni suo scatto catalizza l’attenzione immediata dei fan. Qualche minuto fa, la moglie di Paolo Bonolis, ha condiviso un’immagine, una frase che sembra inquietante all’inizio, ma che si rivela divertente e scherzosa. “Al mio funerale…” inizia, proseguendo poi con il giocoso invito a prendere la corona di fiori e lanciarla per scoprire “chi sarà il prossimo”. Un rimando divertente alla tradizione dei matrimoni in cui la sposa lancia il proprio boquet di fiori per scoprire chi sarà la prossima ragazza a sposarsi. La simpatia di Sonia Bruganelli ha conquistato di nuovo i fan ottenendo una valanga di commenti divertiti e ironici. Di seguito, il posto condiviso da Sonia Bruganelli sul suo profilo Instagram.

Ovviamente, il post di Sonia Bruganelli era scherzoso e ironico, proprio come lei sa essere. La moglie di Paolo Bonolis si è sempre dimostrata capace di andare oltre e superare le critiche e i momenti difficili con una grande forza d’animo e serenità. Il suo matrimonio con il famoso conduttore la pone spesso al centro dell’attenzione mediatica e lei ha imparato a gestire benissimo la pressione e i riflettori.

Continueremo a seguire la bellissima Sonia Bruganelli!