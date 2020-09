Splendida notizia per Al Bano: arriva la conferma ufficiale

Una splendida notizia per il celebre Al Bano, uno dei cantanti più apprezzati del panorama internazionale, finalmente è arrivata la conferma ufficiale che in tanti stavano aspettando.

Appena giunta una splendida notizia per Al Bano, finalmente c’è la conferma ufficiale! Il celebre cantante tra i più apprezzati del panorama internazionale, dotato di un talento riconosciuto in tutto il mondo e forte di una carriera di immenso successo e piena di soddisfazioni, continua a far parlare di sé. E no, questa volta non c’entra l’ipotesi di un prossimo matrimonio con Loredana Lecciso nè la sua ex moglie, la splendida Romina Power. Riguarda solo lui, Al Bano, che dopo anni di concerti, spettacoli televisivi, partecipazioni al Festival di Sanremo e innumerevoli premi vinti, continua a far sognare e sorprendere. Come quando ha accettato la sfida di essere uno dei concorrenti de Il cantante mascherato, programma che ha riscosso un enorme successo di pubblico e critica, in cui diversi personaggi dello spettacolo di sfidavano in duelli canori celati da una maschera simbolica. La sua voce potente e la sua profonda conoscenza musicale saranno ancora una volta protagonisti, è ormai arriva la conferma ufficiale: ecco la splendida notizia.

Al Bano, splendida notizia: ecco dove lo vedremo

Una nuova avventura sta per iniziare per il talentuoso Al Bano che farà parte di una giuria d’eccezione. La conferma è arriva proprio oggi: Al Bano farà parte della giuria di The Voice Senior, versione “adulta” dell’acclamato talent show. Alla conduzione dovrebbe esserci la splendida Antonella Clerici, di cui è stato da poco annunciato il ritorno sul piccolo schermo con un altro programma d’eccezione. Secondo le indiscrezioni, The Voice Senior dovrebbe cominciare a Novembre. A dare la conferma è lo stesso Al Bano tramite il settimanale Sogno. Al momento, non si hanno notizie riguardo chi potrebbe affiancare l’artista nella giuria, ma di certo la sua partecipazione accende la curiosità del pubblico che è trepidante di vederlo in una veste nuova dove non è più cantante ma coach e giudice. Pare che sempre alla rivista Sogno il cantante abbia confessato il desiderio di prendere parte anche al prossimo festival di Sanremo e i suoi fan non potrebbero esserne più entusiasti. Quello che è certo è che Al Bano non smetterà mai di regalare grandi emozioni grazie alla sua voce incredibile e al fascino che buca lo schermo.

E voi, siete curiosi di vedere Al Bano in questa nuova veste di giurato? Non ci resta che aspettare Novembre allora!