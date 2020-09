Lo riconoscete? È uno dei protagonisti di Tale e Quale Show e ha condiviso un video su Instagram in cui ha lanciato una sfida ai fan: riuscite a scoprire che personaggio interpreterà questa settimana?

Ha fatto il suo grande ritorno Tale e Quale Show il programma condotto dal grande Carlo Conti che ha debuttato con un insieme di nuove regole appena stabilite. Il talent show è incentrato su un gruppo di personaggi del mondo dello spettacolo che si sfidano in duelli canori nelle vesti di grandi cantanti. La giuria decreta una classifica in base alla somiglianza e alla capacità di interpretazione dei protagonisti con l’originale. Nonostante la brutta notizia che ha interessato il programma, la messa in onda è della prima puntata è stata un successo. Proprio qualche minuto fa uno dei concorrenti di Tale e Quale Show ha postato un video sul suo profilo Instagram lanciando una sfida ai fan: riuscite a capire quale personaggio interpreterà nella prossima puntata? Di chi si tratta? Ma del talentuoso e simpaticissimo Gabriele Cirilli, ovviamente! Vediamo i dettagli.

Tale e Quale Show: quale personaggio interpreterà Gabriele Cirilli?

Uno dei volti noti di Tale e Quale Show è senza dubbio Gabriele Cirilli che ha già partecipato in passato al programma e farà il suo grande ritorno dopo un’assenza di due anni. La sua simpatia travolgendo, la sua capacità di trovare sempre il lato comico della situazione e di calarsi nei personaggi che interpreta hanno conquistato il pubblico fin dalla sua primissima apparizione. Qualche minuto fa, infatti, Gabriele Cirilli ha condiviso un divertente video sul suo profilo Instagram con il volto per metà truccato e ha lanciato una sfida ai fan, quella di riuscire a indovinare quale personaggio interpreterà nella prossima puntata. Una pioggia di ipotesi e commenti hanno inondato il post, dimostrando quanto il comico sia seguito e amato dal pubblico. Ovviamente, non possiamo sapere con certezza se qualcuno dei follower abbia indovinato quindi non ci resta che attendere Tale e Quale Show per scoprirlo!

Gabriele Cirilli non delude mai e di certo la sua prossima interpretazione a Tale e Quale Show sarà un successo che conquisterà ancora una volta il pubblico, i fan e i giudici!