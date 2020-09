Temptation Island, chi è Stefano Quartullo: età, carriera e passioni del tentatore di Nadia, fidanzata di Antonio.

Una nuova, accesissima, edizione di Temptation Island è iniziata da una sola settimana. Ma le emozioni e i colpi di scena sono stati già tantissimi. Il docu-reality di Canale 5, come sempre, si occupa dei viaggi nei sentimenti di alcune coppie, che decidono di testare il loro amore nel programma. A mettere a rischio la loro serenità ci pensano tentatrici e tentatori, che hanno il compito di corteggiare i protagonisti, permettendo loro di scavare a fondo nei propri sentimenti. Ebbene, tra i tentatori più in vista di questa edizione c’è senza dubbio lui, Stefano Quartullo. Il single è sempre più vicino a una delle fidanzate, Nadia, legata ad Antonio. Le anticipazioni della prossima puntata sono scoppiettanti: la ragazza rivela alla sua compagna di avventura Carlotta di voler dormire con Stefano! In attesa di scoprire come si evolverà la situazione nel villaggio, conosciamo meglio il bel tentatore.

Temptation Island, chi è Stefano Quartullo, il tentatore che ha colpito Nadia:

Tra i tentatori di questa edizione c’è anche lui, Stefano Martullo, 30 anni. Nella clip di presentazione apparsa su Witty, il single racconta di aver avuto la grande passione per le moto, che ha portato avanti per sei anni, per poi smettere in seguito ad un incidente. Da quel momento, Stefano ha cambiato vita ed ha iniziato a viaggiare: ha vissuto per 5 anni in Spagna, per poi trasferirsi in Australia, dove ha aperto un cocktail-bar, ora gestito dalla sorella. In passato anche istruttore di surf per bambini, sogna di avere tanti figli: “La magia che ha un bambino noi non la abbiamo, dobbiamo imparare tanto da loro”.

La prima cosa che guarda in una donna? Gli occhi e il sorriso. E saranno stati proprio questi a colpirlo di Nadia? Nella prima puntata del reality, infatti, Stefano è apparso spesso vicino alla ragazza, fidanzata di Antonio. È Nadia, in particolare, a sembrare interessata a lui, che vede ‘diverso dagli altri tentatori’. E, stando alle anticipazioni della prossima puntata, i due si mostreranno ancora in sintonia. Come la prenderà Antonio quando vedrà i video? Chiederà un falò di confronto anticipato? Non ci resta che seguire i prossimi aggiornamenti, direttamente dall’isola delle tentazioni! Stay tuned!

Chi sono Nadia ed Antonio

Come abbiamo detto, Stefano ha instaurato un certo feeling con Nadia, che ha partecipato al programma col fidanzato Antonio Giungo, di 10 anni più grande di lei. La coppia è legata da un anno e 9 mesi: è stato Antonio a voler partecipare al programma, per scoprire se Nadia, che definisce “ragazzina e viziata,”, sia davvero la persona giusta per lui. La ragazza, dal suo canto, ha dimostrato di avere un carattere forte e di non essere intenzionata a cambiare il suo modo di essere. Inoltre, sembra sempre più interessata al single Stefano… Come finirà la loro avventura a Temptation Island?