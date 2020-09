Temptation Island, il falò di confronto tra Gennaro ed Anna: cosa è successo nella seconda puntata del docu-reality di Canale 5.

Questa sera, 23 settembre 2020, è in onda la seconda puntata di Temptation Island, il docu-reality di Canale 5 dedicato alle coppie. Una puntata ricca di colpi di scena, soprattutto per una delle coppie, quella formata da Gennaro ed Anna. Già nel corso della prima puntata, i due non hanno affrontato momenti semplicissimi: entrambi hanno mostrato di avere qualcosa da ridire sul rispettivo partner. Ma, questa sera, è accaduto qualcosa che ha sconvolto del tutto il loro percorso. A tal punto che Gennaro ha richiesto un falò di confronto anticipato con la sua fidanzata Anna. Ecco cosa è accaduto!

Temptation Island, il falò di confronto tra Gennaro ed Anna: come è finita tra la coppia?

Dopo il primo falò di confronto, quello tra Sofia e Amedeo, trasmesso nella prima puntata di Temptation Island, è già tempo di una nuova resa dei conti. Stavolta, i protagonisti sono Gennaro ed Anna, fidanzati da sei anni. A richiedere il falò di confronto è stato il napoletano, dopo aver visto un video della sua fidanzata, sempre più vicina al tentatore Mario e dopo alcune parole di Anna sulla sua famiglia. Ma colpo di scena: quando Alessia si reca da Anna per comunicare la decisione del suo fidanzato, la ragazza non ha dubbi. “No Alessia io non lo voglio il confronto!”. Anna spiega di non avere voglia di vedere il suo fidanzato in questo momento, poiché pensa che lui, vedendola felice, vuole mettere fine al suo percorso nel programma. “La pedina in questa storia sono io, ma mi sono scocciata”.

Quando Alessia torna da Gennaro per spiegare cosa è successo, il ragazzo non ha dubbi: “Vado via da sola, che figura di m****”. Il napoletano non apprezza affatto il comportamento della sua fidanzata e tornato nel villaggio si confronta con i suoi compagni: “Le persone di dimostrano quelle che sono ragazze. Mi faccio schifo prima io a stare insieme a una persona del genere…Che schifo.”