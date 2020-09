Temptation Island è appena iniziato e già arriva una frase shock pronunciata da uno dei ragazzi in riferimento alla sua compagna: scopriamo cos’è successo.

Sta andando in onda la seconda puntata di Temptation Island, il programma condotto dalla splendida Alessia Marcuzzi, stasera vestita in modo incredibilmente elegante con un outfit dalle scarpe molto particolari, in cui sei coppie di innamorati hanno deciso di mettersi alla prova nel “viaggio dei sentimenti”. Ormai, in effetti, sarebbe il caso di dire cinque coppie, poiché Amedeo e Sofia sono usciti durante la primissima messa in onda dello show, dopo un falò di confronto emozionante, richiesto dalla ragazza quando ha scoperto una cosa gravissima confessata dal fidanzato poco dopo il suo ingresso. Qualche istante fa abbiamo assistito ad un nuovo colpo di scena a Temptation Island quando uno dei ragazzi ha pronunciato una frase shock nei confronti della fidanzata: “Per me è l’antidonna” ha detto. Ecco nel dettaglio cosa è accaduto.

Temptation Island, la frase shock: “Per me è l’antidonna”

A pronunciare la frase shock è stato Alberto in una confessione a Nunzia, la tentatrice a cui si è molto avvicinato all’interno del programma. Il fidanzato Speranza ha affermato che forse sarebbe meglio se lui e la tentatrice stessero lontani e alla sua richiesta di spiegazioni il giovane ha risposto spiegando che sarebbe difficile per lui una volta uscito dal Temptation Island rapportarsi a Speranza. Il motivo sarebbe il fatto che, secondo Alberto, Speranza ha un carattere che non fa per lui, tanto da arrivare a definirla “l’antidonna”. Una frase molto forte che ha ovviamente colpito profondamente Speranza. I percorsi dei due fidanzati sembrano procedere in direzioni nettamente opposte con Alberto sempre più attratto fa Nunzia. In un ulteriore video mostrato da Alessia Marcuzzi proprio in questo istante, la tentatrice ballava in modo molto confidenziale con Alberto. Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi per capire come evolverà la situazione e se Speranza prenderà in mano la situazione.

E voi, state seguendo Temptatio Island? Cosa ne pensate delle parole di Alberto?