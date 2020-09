Temptation Island, è successo per la prima volta nella storia del reality: lo avete notato? Ecco cosa è cambiato nel corso della puntata.

La seconda puntata di Temptation Island è in onda questa sera, 23 settembre, su Canale 5. Una puntata ricca di emozioni e colpi di scena: i viaggi nei sentimenti delle coppie entrano sempre più nel vivo. Tra lacrime e nuove conoscenze, i protagonisti si vivono le loro esperienze nei villaggi, cercando di capire cosa provano davvero per i rispettivi partner. Ad accompagnarli nel loro viaggio nei sentimenti, c’è Alessia Marcuzzi, che con i suoi consigli li aiuta ad affrontare i temutissimi falò. Ma, proprio a proposito del falò, nella puntata di questa sera è accaduto qualcosa di molto ‘particolare’. Qualcosa che non era mai successo prima, in nessuna edizione del docu-reality targato Maria De Filippi. Lo avete notato anche voi? Ecco di cosa si tratta.

Temptation Island, è successo per la prima volta nella storia del reality: cambia la location del falò

State seguendo la seconda puntata di Temptation Island? Ebbene, c’è un dettaglio che non può essere passato inosservato. Qualcosa di assolutamente nuovo nel programma. E che riguarda il falò, ovvero, il momento in cui i protagonisti si riuniscono con Alessia Marcuzzi, per guardare eventuali video dei proprio partner. Proprio al falò, c’è stata una clamorosa novità. Di cosa parliamo? Della location! Per la prima volta in assoluto, infatti, il falò non si è tenuto sulla spiaggia, ma in un altro angolo del villaggio. Fidanzati e fidanzate, infatti, sono sedute su delle panche di legno e, nello sfondo, le piante del villaggio. Come nel falò in spiaggia, la conduttrice è seduta di fronte al gruppo e, di volta in volta, si alza per consegnare i video ai protagonisti. Date un’occhiata:

Eh si, una novità assoluta, che non è sfuggita agli occhi dei telespettatori. Da sempre, infatti, il falò si è svolto sulla spiaggia. E voi, ci avevate fatto caso a questo particolare dettaglio?