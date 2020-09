Nel corso della puntata di Uomini e Donne di Mercoledì 23 Settembre, è scoppiata una lite tra due dame del parterre: volano parole pesantissime tra loro.

Continuano alla grande le avventure dei quattro tronisti, del parterre femminile e di quello maschile presente all’interno dello studio di Uomini e Donne. Sebbene, infatti, la nuova edizione sia iniziata davvero da pochissime settimane, il famoso dating show continua a regalarci, giorno dopo giorno dopo, delle puntate davvero magnifiche. Lo ha fatto anche oggi, Mercoledì 23 Settembre, quando, in attesa di vedere la messa in onda dell’inaspettata scelta di Jessica Antonini, il programma di Maria De Filippi ci ha reso partecipi di un appuntamento più che imperdibile. Non soltanto, infatti, abbiamo assistito all’evoluzione delle frequentazione tra Paolo e Gemma Galgani, ma abbiamo assistito anche ad una vera e propria lite tra due dame presenti nel parterre. Il tutto, c’è da ammetterlo, è partito ‘improvvisamente’. Eppure, molto presto, sono volate tra le due delle parole davvero durissime. Ma cos’è successo esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa.

Scoppia la lite tra due dame del parterre di Uomini e Donne: cos’è accaduto

Dopo una breve parentesi dedicata a Gemma Galgani, il suo corteggiatore Paolo e l’evoluzione della loro frequentazione, al centro dello studio di Uomini e Donne si sono seduti il tronista Gianluca, il cavaliere Armando Incarnato e la corteggiatrice Lucrezia. È proprio in quest’occasione che, mentre i tre discorrevano su quanto accaduto e, soprattutto, la giovanissima romana ammetteva di essere interessata ad entrambi e a conoscerli in ugual modo, ha preso parola Claudia, new entry del programma, che, immediatamente, ha avuto da ridire qualcosa nei confronti del campano. Quello che, però, inizialmente sembrava fosse un semplice intervento, molto presto si è rivelata una vera e propria discussione. La dama, infatti, si è schierata contro Armando. Ed ha ricevuto, invece, gli attacchi di Simone, anche lui new entry del parterre maschile. Insomma, un vero e proprio caos. Che, tra l’altro, non è affatto piaciuto al romano Gianluca che stava tentando di conoscere la sua corteggiatrice. È solo a questo punto, infatti, che ha preso parola Valentina Autiero e si è rivolta contro Claudia. Non sappiamo esattamente cosa le abbia detto. Fatto sta che la corteggiatrice si è rivolta verso la romana e ha detto: ‘Ho sentito parlare una vipera’. Non è affatto tardata la reazione della Autiero. Che, prontamente, ha detto: ‘Se io sono una vipera, tu hai la faccia da ippopotamo’. Parole, da come si può chiaramente capire, davvero durissime.

Insomma, una lite tra le due dame che non è assolutamente passata inosservata, c’è da ammetterlo.