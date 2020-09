Wanda Nara ha catalizzato l’attenzione dei fan: senza vestiti per un massaggio ai glutei, dallo specchio si vede tutto. E i social impazziscono.

Wanda Nara è una bomba di energia, una donna dai mille talenti e impegnata in molteplici attività. Oltre ad essere stata opinionista nella scorsa stagione del Grande Fratello, è una showgirl, una modella, un agente e la sua carriera è una sequela di grandi successi. Wanda Nara è stata sposata con Maxi Lopez che l’ha resa mamma dei primi tre figli e che di recente le ha mosso un durissimo attacco. Ha poi sposato Mauro Icardi, altro famoso calciatore, da cui ha avuto altri due bambine e di cui è l’agente. Wanda Nara ama condividere la propria vita lavorativa e privato sui social, in particolare su Instagram dove è seguita da oltre sette milioni di follower e dove i suoi scatti sono sempre pazzeschi. Proprio oggi, Wanda Nara ha postato diverse storie sul social in cui appare senza vestiti, spiegando di essersi recata a fare un massaggio ai glutei, ma dallo specchio si vede tutto.

Wanda Nara, senza vestiti per un massaggio: si vede tutto

La bellissima Wanda Nara è di certo una donna dal grande fascino e di immensa notorietà, per questo il suo profilo Instagram è seguitissimo da milioni di fan. Proprio oggi, la showgirl ha infiammato il social pubblicato alcune storie di un massaggio ai glutei scattate da lei stessa e dal riflesso allo specchio si è visto molto. Wanda Nara è senza vestiti, coperta da un asciugamani candido, distesa a pancia in giù mentre la massaggiatrice, con la mascherina nel pieno rispetto delle norme anti-covid, si adopera nel suo lavoro. Gli scatti non potevano di certo passare inosservati e Instagram è letteralmente esploso per le foto incredibili. Siete curiosi di vedere le immagini? Vi accontentiamo subito, le trovate di seguito.

La bellissima Wanda Nara ha di nuovo lasciato tutti senza parole e noi continueremo a seguirla per scoprire quali altre sorprese ci riserverà!