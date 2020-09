Achille Lauro, il difficile retroscena sul suo passato: “Dormivo per terra”, l’inaspettata rivelazione dell’amato cantante.

E’ conosciuto come Achille Lauro, ma il suo vero nome è Achille De Marinis, è uno dei cantanti più amati e seguiti degli ultimi tempi, soprattutto per la sua personalità tanto spumeggiante e rock. Ha esordito con la musica nel rap per poi passare dal trap al rock più intenso. La sua carriera si è estesa nel corso degli anni, conosciuto anche per aver fatto parte del cast di Pechino Express, dove ovviamente non poteva non rappresentare il suo carattere tanto forte ed ‘elettrico’. Ma acquista una popolarità portentosa dopo aver partecipato quest’anno al Festival di Sanremo. Le sue performance hanno diviso il pubblico in studio e tutti i telespettatori, apprezzato e giudicato, è stato uno degli artisti in gara ad animare fortemente il palco tanto agognato da migliaia di talenti. I suoi look sempre diversificati hanno subito infinite critiche, ma non solo, molti sono stati gli apprezzamenti ricevuti. Ha unito la forza e insieme la schiettezza, il bisogno di mostrarsi in modo diverso rispetto ai soliti standard restando se stesso. Achille ha oltrepassato quel muro che molti hanno timore di rompere, un mix di passione e vigore che poche volte sono stati rappresentati sul palco del Festival di Sanremo. Proprio per questo il suo è stato un successo incredibile, anzi, indimenticabile. Lauro è riuscito a trasmettere messaggi forti, sinceri, senza mezzi termini. Ma la sua vita non è sempre stata così lineare, infatti, ha raccontato di aver avuto un passato non facile: “Dormivo per terra”.

Achille Lauro, il retroscena inaspettato sul suo passato

L’amato cantante Achille Lauro è oggi amato e ascoltato da un pubblico vasto, grazie al suo talento è riuscito ad arrivare al culmine del successo. La sua è una personalità schietta e passionale, che non conosce certamente limiti. Al Festival di Sanremo è riuscito ad emergere grazie alle sue bellissime e forti performance, mostrandosi con look che spesso hanno fatto discutere. Ma proprio per questo è stato apprezzato, perchè non ha avuto nessun timore di rivelare i suoi ideali, e suoi pensieri tanto criticati. Non sempre però Achille Lauro ha vissuto momenti facili e soprattutto felici, infatti, ha raccontato di aver vissuto periodi delicati.

“Dormivo su un materasso per terra, adesso scelgo in quale stanza passare la notte e con chi”, parole che certamente mettono in luce il difficile periodo vissuto dall’artista, e che dimostrano ancora una volta la sua personalità tanto risoluta. Achille ha anche raccontato di aver avuto un padre autoritario e severo, e soprattutto non presente. La sua ambizione e il desiderio di riuscire ad arrivare in alto sono stati i suoi più grandi insegnamenti. Al momento, l’artista ha annunciato che sta lavorando a diversi progetti musicali, con la realizzazione di due album: una notizia che sicuramente ha reso i suoi fan super felici.

