Di recente al centro del gossip Mario Balotelli, soprattutto dopo l’entrata nella casa più spiata d’Italia del fratello Enock, i due hanno molte cose in comune e sono molto affiatati. Ma ad accendere fortemente i riflettori intorno alla sua persona sono state le scottanti parole che la modella Dayane Mello ha dichiarato rivelando il suo forte interesse per l’uomo. Proprio per questo i rumors hanno cominciato a circondare la vita del calciatore, molti hanno creduto possibile un nuovo flirt tra Balotelli e la Mello, in seguito alle parole della donna. Tra i due infatti in passato c’è stato qualcosa, ma questo rapporto non ha avuto seguito e hanno preso strade separate. Mario Balotelli lunedì scorso ha fatto il suo ingresso tramite un video in diretta nella casa del Grande Fratello Vip, per sostenere suo fratello Enock. A quel punto, Antonella Elia ha pensato bene di approfittare della situazione creatasi per esprimere al calciatore l’interesse manifestato nel reality da Dayane Mello. Dal canto suo Mario ha spiegato di essere presente solo per dare il suo appoggio al fratello tanto amato. L’uomo però già aveva precedentemente rivelato di essere impegnato. Infatti, a quanto pare è stato avvistato insieme ad un volto molto conosciuto, stiamo parlando di Alessia Messina: ricordate dove l’abbiamo già vista? Ve lo sveliamo noi.

Alessia Messina, chi è la nuova fiamma di Mario Balotelli

Come abbiamo già annunciato, Mario Balotelli è al centro del gossip, infatti, il noto calciatore è stato avvistato dal settimanale “Chi”, in compagnia di una nuova ragazza, stiamo parlando proprio di lei, Alessia Messina. Quest’ultima non è certamente un volto nuovo, infatti, ha partecipato al programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne.

La donna è diventata nota dopo aver corteggiato il bel tronista Amedeo Andreozzi. Un percorso nella trasmissione molto travagliato che si è concluso con un lieto fine, infatti, Alessia e Amedeo sono usciti insieme da Uomini e Donne. Dopo quell’esperienza, la nuova coppia del format dei sentimenti ha partecipato anche a Temptation Island, dimostrando il loro amore forte e soprattutto vero. Nonostante i 21 giorni trascorsi nel villaggio siano stati abbastanza difficoltosi, i due sono usciti insieme, e non è avvenuta nessuna separazione. Purtroppo Alessia e Amedeo hanno deciso poco dopo di interrompere la loro relazione. A quanto pare però Alessia Messina non è più single, infatti, è stata paparazzata insieme a Mario Balotelli, una scoperta fatta dal settimanale “Chi”. La Messina com’è possibile vedere dal suo profilo instangram possiede una bellezza mediterranea, un viso bellissimo e un corpo statuario, da far invidia a chiunque. Sul suo profilo aggiorna spesso i suoi follower, che continuano a seguirla e sostenerla, nonostante siano passati diversi anni dalla partecipazione ad Uomini e Donne, il programma che l’ha resa nota. Insieme la giovane influencer e Balotelli non si sono ancora mostrati, ma sembra dalle diverse indiscrezioni che sia nata una nuova coppia, attendiamo che i due giovani escano finalmente allo scoperto.

